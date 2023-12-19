Ротенберг о победе «России 25» на КПК: «Спасибо клубам за то, что отпустили игроков в сборную – это ответственно и патриотично. Для них ничего не должно быть важнее»

Теги СКА ФХР Газпром Кубок Первого канала Норильский никель Роман Ротенберг Лига Ставок сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг выступил с благодарностями после победы «России 25» на КПК.

«Сегодня возвращаемся к клубной работе, но перед этим хочу еще раз поблагодарить всех причастных к победе на Кубке Первого канала. Мы впервые с 2020 года взяли важный для нас и для российских болельщиков трофей.

Одержали три волевых победы над серьезными мотивированными соперниками. Показали наш фирменный яркий атакующий хоккей, забросили 15 шайб в трех матчах. Уверен, каждый, кто на прошлой неделе поддерживал нас с трибун Ледового или смотрел наши матчи по телевизору, остался доволен и игрой сборной, и результатом.

Огромное спасибо всем, кто обеспечил успех сборной – всем хоккеистам, тренерам и персоналу за качественный и усердный труд. Спасибо клубам за понимание и за то, что отпустили игроков в сборную – это ответственно и патриотично, для наших игроков ничего не должно быть важнее сборной.

Спасибо нашим ветеранам за то, что были для нас примером. Огромное спасибо за доверие и поддержку тренерскому совету ФХР, «Газпрому», «Норникелю», Лиге Ставок и всем партнерам сборной, Первому каналу, без которых этот турнир бы не мог пройти с таким большим успехом.

И, конечно, спасибо Петербургу! Это наша общая победа!🇷🇺» – написал главный тренер СКА и «России 25» в телеграм-канале. 

«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете отличия от настоящей сборной России?

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11 комментариев
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Этот инфантил безусловно войдёт в анналы мирового хоккея, такую клоунаду больше никто не осилит...
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Да успокойте уже этих двух. Йозе и Третьяка. До сих пор обмывают "победу"? Как будто турнир сильнейших на Олимпиаде выиграли. Тошнит уже.
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Ответ Russ Ivan
Этот инфантил безусловно войдёт в анналы мирового хоккея, такую клоунаду больше никто не осилит...
За клоунадой это к Фетисову, который предлагал провести матч на луне.
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Особое спасибо клубу СКА, который отпустил в сборную больше игроков, чем все остальные клубы, вместе взятые.
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Пора уже Роману понять,что назвав СКА с пятью игроками других клубов,ЭТО не стало Сборной России!!! Кого там тебе отпустили ? Это в магазине отпускают! Минск,Астана,да непонятное сборище ВХЛ(хотя удивили и болел за них),и что тут мирового уровня? зрителей ничем не привлекло это все! Какой там у тебя фирменный стиль? Одни понты дворовые!
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Йозе, проснись. Шапито закончилось. Сегодня начинается самое интересное.
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Ромка наконец то что то выиграл, нарадоваться не может. Ребенок, честное слово.
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да замолч ты уже , специально на заходил сюда неделю .. теперь целый год видимо юуде. восхищаться тем , что вообще не интересно и не восхищает!🤢🤢🤡🐔 педдопоклонники фас на или слова , тыкайте свои педоминусочки
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Ответ Ярославец75
Да успокойте уже этих двух. Йозе и Третьяка. До сих пор обмывают "победу"? Как будто турнир сильнейших на Олимпиаде выиграли. Тошнит уже.
Собрать бы сборную Канады или СА из игроков КХЛ и посмотреть на лица этой парочки
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