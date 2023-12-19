Ротенберг о победе «России 25» на КПК: «Спасибо клубам за то, что отпустили игроков в сборную – это ответственно и патриотично. Для них ничего не должно быть важнее»

Роман Ротенберг выступил с благодарностями после победы «России 25» на КПК.

«Сегодня возвращаемся к клубной работе, но перед этим хочу еще раз поблагодарить всех причастных к победе на Кубке Первого канала. Мы впервые с 2020 года взяли важный для нас и для российских болельщиков трофей.

Одержали три волевых победы над серьезными мотивированными соперниками. Показали наш фирменный яркий атакующий хоккей, забросили 15 шайб в трех матчах. Уверен, каждый, кто на прошлой неделе поддерживал нас с трибун Ледового или смотрел наши матчи по телевизору, остался доволен и игрой сборной, и результатом.

Огромное спасибо всем, кто обеспечил успех сборной – всем хоккеистам, тренерам и персоналу за качественный и усердный труд. Спасибо клубам за понимание и за то, что отпустили игроков в сборную – это ответственно и патриотично, для наших игроков ничего не должно быть важнее сборной.

Спасибо нашим ветеранам за то, что были для нас примером. Огромное спасибо за доверие и поддержку тренерскому совету , «Газпрому», «Норникелю», Лиге Ставок и всем партнерам сборной, Первому каналу, без которых этот турнир бы не мог пройти с таким большим успехом.

И, конечно, спасибо Петербургу! Это наша общая победа!🇷🇺» – написал главный тренер и «России 25» в телеграм-канале.

«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете отличия от настоящей сборной России?