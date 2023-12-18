Минское «Динамо» проведет в ретро-форме матч против «Витязя»
Минское «Динамо» проведет матч против «Витязя» в ретро-форме.
Игра состоится 19 декабря.
«Завтра главная арена страны станет свидетелем воссоздания атмосферы первого матча «зубров» на «Минск-Арене»! Поединок против «Витязя» мы проведем в ретро-форме.
После матча ретро-джерси будут выставлены на аукцион и каждый из вас сможет стать его обладателем.
Отправимся в прошлое #водномзвене с каждым и создадим воспоминания, которые останутся в вашей памяти навсегда», – говорится в сообщении минского «Динамо».