Минское «Динамо» проведет в ретро-форме матч против «Витязя»

Теги фото Динамо Минск КХЛ Минск-Арена игровая форма стиль Хоккей

Минское «Динамо» проведет матч против «Витязя» в ретро-форме.

Игра состоится 19 декабря.

«Завтра главная арена страны станет свидетелем воссоздания атмосферы первого матча «зубров» на «Минск-Арене»! Поединок против «Витязя» мы проведем в ретро-форме.

После матча ретро-джерси будут выставлены на аукцион и каждый из вас сможет стать его обладателем.

Отправимся в прошлое #водномзвене с каждым и создадим воспоминания, которые останутся в вашей памяти навсегда», – говорится в сообщении минского «Динамо».

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1 комментарий
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Увидев игроков Динамо на льду в такой агрессивной форме , игроки Витязя поднимут руки и без игры сдадутся (шутка )!
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