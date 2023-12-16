Форвард минского «Динамо» и Беларуси Пинчук сломал кисть и выбыл на месяц

Форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук получил перелом кисти.

Случилось это в расположении сборной Беларуси на Кубке Первого канала, сообщает sport5.by.

Предварительный срок восстановления 21-летнего игрока – месяц.

14 декабря сборная Беларуси сыграла обыграла команду Казахстана (6:2). Пинчук отметился голевой передачей.

В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Пинчук провел 37 матчей, в которых набрал 21 (9+12) очко. Он в топ-4 лучших бомбардиров «Динамо».