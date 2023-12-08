Гендиректор «Салавата»: «Представители Пустозерова предлагали обмен для смены обстановки. Мы верим в Алексея»
Агенты Алексея Пустозерова просили об обмене из «Салавата Юлаева».
Нападающий набрал 3 (1+2) очка в 27 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне.
– Насколько верна информация об обмене Пустозерова?
– Его представители предлагали обмен, чтобы игрок сменил обстановку.
Мы верим в Алексея. Это наш воспитанник, надеемся, что он принесет клубу пользу.
– Будете ли возвращать его из «Тороса»?
– Когда он сказал, что нужно сменить обстановку, мы помогли ему. Но травмы помешали набрать форму.
Он обязательно получит свой шанс, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.