Козлов о поражении: «Салавату» было тяжелее и тяжелее с каждой минутой. Это очко как за два. Ежов держал нас в игре»

Виктор Козлов объяснил поражение от минского «Динамо».

« » уступил со счетом 2:3 в овертайме в матче чемпионата .

– Хорошее начало с нашей стороны. Забили два гола, затем начали не вынуждено ошибаться в средней зоне, позволили « » создать моменты.

Большой объем работы получили шесть наших защитников.

Было видно, что с каждой минутой нам было все тяжелее и тяжелее. По такой игре и по потраченным силам сегодняшнее одно очко как за два.

– Снова вели 2:0, как и в первой игре. Чего в этот раз не хватило для победы?

– Не хватило третьего гола. Игра былая такая, соперник – быстрая команда, хорошо прессингует. Дома у нас было больше контроля шайбы в атаке.

– Будут ли изменения в составе и как оцените игру вратаря?

– нас держал в игре, было много опасных моментов. Вратарь нас выручал, он молодец. Изменения в составе будут.

– По сезону неплохое большинство, но бывает, когда мало бросаете. Сегодня был один или два броска в нескольких попытках. Почему так?

– Согласен, большинство должно делать разницу. У нас выходят лидеры, они должны выходить и решать вопрос.

– Что надо делать, чтобы забросить ? Не планируете его отправку в «Торос»?

– Нет, отправку в «Торос» не рассматриваем. Ему надо продолжать работать и верить в себя, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .