Козлов о поражении: «Салавату» было тяжелее и тяжелее с каждой минутой. Это очко как за два. Ежов держал нас в игре»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов Динамо Минск КХЛ Илья Ежов Алексей Пустозеров Хоккей

Виктор Козлов объяснил поражение от минского «Динамо».

«Салават Юлаев» уступил со счетом 2:3 в овертайме в матче чемпионата КХЛ.

– Хорошее начало с нашей стороны. Забили два гола, затем начали не вынуждено ошибаться в средней зоне, позволили «Динамо» создать моменты.

Большой объем работы получили шесть наших защитников.

Было видно, что с каждой минутой нам было все тяжелее и тяжелее. По такой игре и по потраченным силам сегодняшнее одно очко как за два.

– Снова вели 2:0, как и в первой игре. Чего в этот раз не хватило для победы?

– Не хватило третьего гола. Игра былая такая, соперник – быстрая команда, хорошо прессингует. Дома у нас было больше контроля шайбы в атаке.

– Будут ли изменения в составе и как оцените игру вратаря?

Илья Ежов нас держал в игре, было много опасных моментов. Вратарь нас выручал, он молодец. Изменения в составе будут.

– По сезону неплохое большинство, но бывает, когда мало бросаете. Сегодня был один или два броска в нескольких попытках. Почему так?

– Согласен, большинство должно делать разницу. У нас выходят лидеры, они должны выходить и решать вопрос.

– Что надо делать, чтобы забросить Алексею Пустозерову? Не планируете его отправку в «Торос»?

– Нет, отправку в «Торос» не рассматриваем. Ему надо продолжать работать и верить в себя, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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3 комментария

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badr
Согласен Ежов тащил, особенно во втором. И все шайбы были не его, Керран выход 2 в1, удачное представление Волкова, и Керран с неудобной стороны.
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Ачиваков Марат
Все по плану!
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Александр Матийцев
админы, поправьте турнирную таблицу, так то у нас 25 очков.
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