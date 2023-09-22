Козлов про 0:1 от «Автомобилиста»: «Соперник был более удачливый. Было много позитивных моментов, от которых мы будем отталкиваться»

Теги Салават Юлаев Автомобилист Виктор Козлов КХЛ Александр Шаров Вячеслав Лещенко Алексей Пустозеров Никита Зоркин Матвей Гуськов Хоккей

Виктор Козлов высказался после матча против «Автомобилиста» (0:1).

– Неплохое начало с нашей стороны, контролировали шайбу. Соперник был более удачливый. Было много позитивных моментов, от которых мы будем отталкиваться.

– Почему тяжело дается два матча с «Автомобилистом» вход в зону?

– Не проблема. У них плотная команда, опытные ребята, габаритные, которых тяжело пройти в обороне. У нас были качественные моменты, не хватило хладнокровия, чтобы их реализовать.

– Почему на время большинства Лещенко и Шаров меняют фланги?

– Шаров играл всегда под воротами. Мы на одну игру его попробовали слева. Лещенко всегда справа.

– Многие думали, что Зоркина взяли для большинства. А он там не играет. Почему?

– Кто думал, что он для большинства? Ему есть над чем работать. Движение, передачи, надо прибавлять. Он хороший защитник, но рано выдавать такой кредит доверия.

– Нет ли травм и у Гуськова и Пустозерова?

– Нет. Они готовятся к «Ак Барсу», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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9 комментариев

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Влад199
Ужасная игра не одного момента
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Влад199
Цулыгин младший с каждым годом не прогрессирует а деградирует больше стали давать время и больше заметны ошибки и не понимание игры в СЮ точно не место не пойму причины ставить его в состав папа лобирует
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Влад199
Да и вообще молодежь не заметна в этом году Сучков только выделяется беготней остальные в тени
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Михаил Опякин
Когда назначат Цулыгина?
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Ачиваков Марат
Берегут силы на Ак барс? Плохая игра.
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Рустам Зиганшин
Ответ Влад199
Цулыгин младший с каждым годом не прогрессирует а деградирует больше стали давать время и больше заметны ошибки и не понимание игры в СЮ точно не место не пойму причины ставить его в состав папа лобирует
Да там в защите кроме него тоже всё печально. Я не понимаю как мы так мало пропускаем, но понимаю почему так мало забиваем. Потому что защитники ничего не делают в атаке. Ладно бросков нет (только в коньки), они пас не могут в крюк сделать даже. У них мозгов не хватает, суета...
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Влад199
Ответ Рустам Зиганшин
Да там в защите кроме него тоже всё печально. Я не понимаю как мы так мало пропускаем, но понимаю почему так мало забиваем. Потому что защитники ничего не делают в атаке. Ладно бросков нет (только в коньки), они пас не могут в крюк сделать даже. У них мозгов не хватает, суета...
Не мозгов а опыта и профессионализма Гусев Дакоста через 4 игроков в клюшку дают с подкидки
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Влад199
Ответ Михаил Опякин
Когда назначат Цулыгина?
А зачем ?
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Влад199
Ответ Михаил Опякин
Когда назначат Цулыгина?
Он за сына выйдет если только но сомневаюсь это не поможет
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