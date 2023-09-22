Козлов про 0:1 от «Автомобилиста»: «Соперник был более удачливый. Было много позитивных моментов, от которых мы будем отталкиваться»
Виктор Козлов высказался после матча против «Автомобилиста» (0:1).
– Неплохое начало с нашей стороны, контролировали шайбу. Соперник был более удачливый. Было много позитивных моментов, от которых мы будем отталкиваться.
– Почему тяжело дается два матча с «Автомобилистом» вход в зону?
– Не проблема. У них плотная команда, опытные ребята, габаритные, которых тяжело пройти в обороне. У нас были качественные моменты, не хватило хладнокровия, чтобы их реализовать.
– Почему на время большинства Лещенко и Шаров меняют фланги?
– Шаров играл всегда под воротами. Мы на одну игру его попробовали слева. Лещенко всегда справа.
– Многие думали, что Зоркина взяли для большинства. А он там не играет. Почему?
– Кто думал, что он для большинства? Ему есть над чем работать. Движение, передачи, надо прибавлять. Он хороший защитник, но рано выдавать такой кредит доверия.
– Нет ли травм и у Гуськова и Пустозерова?
– Нет. Они готовятся к «Ак Барсу», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
9 комментариев