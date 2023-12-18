Росандич о «Ладе»: «Большой плюс в том, что у нас нет суперзвезд. Команда состоит из работяг, каждый знает, что должен отдавать всего себя»

Мислав Росандич высказался об игре «Лады» в сезоне-2023/24.

– В чем секрет «Лады»?

– Для нас большой плюс в том, что у нас нет суперзвезд. Наша команда состоит из работяг, и каждый здесь знает, что должен отдавать всего себя. Ведь, если этого не будет, никому из нас не хватит мастерства, чтобы в одиночку всех проходить (улыбается).

Тяжелый труд окупается. Если вдруг каждый здесь возомнит себя Гретцки, нужно вспомнить, что это не так! Мы иногда ошибаемся в простых деталях, но компенсируем самоотдачей.

– Эта команда способна выходить на лед уже в качестве фаворита?

– Зависит от того, как нас видят другие команды. Нам нужно продолжать правильно делать то же, что делаем сейчас.

Нужно играть так хорошо, чтобы другие команды пытались подстроиться под нас, а не наоборот. При этом не возвышаться слишком сильно, но и не опускаться ниже положенного, – сказал защитник «Лады» .