Росандич о Рендуличе: «Неудивительно, что СКА захотел видеть его у себя. Он прирожденный снайпер, у него отличное катание»

Мислав Росандич поделился мнением о форварде Борне Рендуличе.

«Знаком ли с ? Да. Это отличный человек и игрок, большего и не скажешь. Вы и сами можете в этом убедиться – он прирожденный снайпер, у него отличное катание, голевое чутье на высшем уровне.

В Хорватии родилось не так много профессиональных хоккеистов, которые заиграли на высоком уровне. Только мы вдвоем, наверное (улыбается).

Он отдает всего себя игре. Этот сезон отлично складывается для него. Неудивительно, что захотел видеть его у себя. Против него сложно играть, а блокировать его броски еще сложнее (смеется)», – сказал защитник «Лады» .