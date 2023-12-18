Росандич о Ягре: «Он уже дедушка. В чешской лиге были игроки, против которых мне приходилось сложнее. Но даже сейчас у него очень мощный бросок»

Мислав Росандич высказался об игре чешского форварда Яромира Ягра.

«Ягр? Он все еще играет, все еще опасен (смеется). Он уже не так хорош, как когда-то был, конечно. Во время своего расцвета он был лучшим игроком в мире.

Даже сейчас у него остается очень мощный бросок, он физически силен. Да, он медленный, его еще надо «привезти» в зону атаки, но когда он оказывается там, то становится невероятно опасным. За ним постоянно нужно следить – у него длинная клюшка, он постоянно играет с поднятой головой. Его опыт говорит сам за себя – он прекрасно знает, что делать на льду.

Но в чешской лиге были игроки, против которых мне приходилось сложнее, чем с ним. Он уже не тот, это дедушка (смеется). Но это необычная история – он едва ли не единственный в своем роде. Разве что еще. Может, », – сказал защитник «Лады» Мислав Росандич.