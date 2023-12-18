Росандич о Ягре: «Он уже дедушка. В чешской лиге были игроки, против которых мне приходилось сложнее. Но даже сейчас у него очень мощный бросок»

Теги Лада Яромир Ягр Крис Челиос Сборная Чехии по хоккею КХЛ Горди Хоу Кладно Мислав Росандич Чемпионат.com Хоккей

Мислав Росандич высказался об игре чешского форварда Яромира Ягра.

«Ягр? Он все еще играет, все еще опасен (смеется). Он уже не так хорош, как когда-то был, конечно. Во время своего расцвета он был лучшим игроком в мире.

Даже сейчас у него остается очень мощный бросок, он физически силен. Да, он медленный, его еще надо «привезти» в зону атаки, но когда он оказывается там, то становится невероятно опасным. За ним постоянно нужно следить – у него длинная клюшка, он постоянно играет с поднятой головой. Его опыт говорит сам за себя – он прекрасно знает, что делать на льду.

Но в чешской лиге были игроки, против которых мне приходилось сложнее, чем с ним. Он уже не тот, это дедушка (смеется). Но это необычная история – он едва ли не единственный в своем роде. Разве что Горди Хоу еще. Может, Челиос», – сказал защитник «Лады» Мислав Росандич.

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1 комментарий
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Гернат, Росандич, Криштоф, Рыбар, Хуска - все они не будут играть в сборной из-за давления на нашу федерацию. Хотя и у нас такие .... Гандзуш, Линтнер, если так на скидку.
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