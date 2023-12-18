Росандич о праздновании бронзы ОИ-2022 в Словакии: «Ниже нуля было – даже пиво замерзало! Не лучшее время – февраль, холодно. Но это воспоминания на всю жизнь»

Теги Лада Сборная Словакии по хоккею КХЛ Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Мислав Росандич Чемпионат.com алкоголь и спорт Хоккей

Мислав Росандич рассказал, как в Словакии праздновали бронзу Олимпиады-2022.

«Празднования бронзы ОИ-2022 были безумными? Самое забавное, что до этого момента в Словакии были ограничения из-за ковида, и их сняли в тот день, когда мы вернулись из Китая. То есть это было первое массовое событие.

На центральной площади в Братиславе собралось очень много людей. Но это было не лучшее время для празднования – февраль, холодно все-таки (смеется). После ЧМ возвращаемся в мае, там и погода поприятнее, а тут ниже нуля было – даже пиво замерзало (смеется)!

Так что не самое комфортное празднование, но это воспоминания на всю жизнь. У меня много фотографий с того дня осталось, иногда встречаемся с товарищами по команде и предаемся воспоминаниям. Об этом приятно разговаривать, но надо двигаться дальше», – сказал защитник «Лады» Мислав Росандич.

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