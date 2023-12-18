Воробьев на вопрос о том, есть ли предложения в КХЛ: «Считаю себя человеком солидным и не хочу под кого-то копать. Не думаю, что должен говорить на эту тему»

Илья Воробьев высказался о возможном продолжении карьеры тренера.

– Чем занимаетесь без большого хоккея?

– Провожу время нормально, работаю над собой. Был в Канаде, Европе, смотрю за другими лигами, за тоже, набираюсь новых идей, хоккей не стоит на месте.

Интересно, что многие команды начали играть активно и агрессивно, атакующего хоккея стало больше. Это несомненно радует.

– Хоккей Ларионова способен побеждать в плей-офф?

– Не знаю, победит ли хоккей Ларионова. Сложный вопрос, мы не знаем, что победит. Но мы видим, что хоккей Николаича идет от другой скорости, это очень важный момент. Некоторые команды играют очень быстро, это несомненно привлекает.

Но я тут не ясновидящий, не могу дать прогноз. Будем смотреть плей-офф, но для хоккея это классно.

– Каковым был ваш опыт в « »?

– Мы с самого лета договорились с генеральным, что не будем рассказывать, что я приеду и не будем выносить это. Была очень интересная поездка, опыт. Много интересных разговоров.

– Есть ли сейчас предложения в КХЛ?

– Не то что вопрос некорректный, но я не могу на него отвечать. Я считаю себя человеком солидным и не хочу под кого-то копать. Будут предложения или ближе к подписанию, тогда все узнаете.

Я понимаю, что для прессы нужно узнать все заранее, но не считаю, что должен на эту тему говорить.

– Но вы готовы к работе?

– Естественно, – сказал бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев.