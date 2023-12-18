Карандин о Кубке Первого канала: «Судейство было таким же неровным, как в КХЛ. Явный ляп – 2 минуты за удар в голову Атанасову. Загадка, что в этом эпизоде смотрели арбитры»

Юрий Карандин высказался о судействе на Кубке Первого канала.

– Как оцените арбитраж турнира в Санкт-Петербурге?

– В первую очередь скажу, что мне очень понравился канала. Это одна из лучших традиций отечественного спорта – декабрь, праздник хоккея, домашний турнир сборных, победа нашей команды. Очень хорошо, что мы эту традицию бережем и ей следуем. Во всяком случае у нас в Сибири в эти дни многие болели за сборную страны и говорили о любимой игре.

Если говорить о судействе, то оно было таким же неровным, как в чемпионате . Явный ляп увидел один – матч «Россия 25» – Беларусь, лишь две минуты штрафа за удар в голову и как следствие за сотрясение мозга .

Загадка, что в этом эпизоде смотрели судьи. Шайбы у форварда сборной России не было, соперника он не видел, а это самая травмоопасная ситуация. Тут «5+20» – и никак иначе.

Кстати, в следующем матче нашей сборной с арбитры, скажем так, развернулись в другую сторону, одно удаление соперника скорее всего было лишним. Но и без него российская команда доминировала.

– Телекомментаторы поставили под сомнение удаление защитника белорусов Фальковского в концовке матча с «Россией 25». Что скажете?

– На мой взгляд, это был лучший матч на турнире, как вы говорите, скрытый финал. Смотрел эту игру на одном дыхании, было много эмоций, наша команда мощно атаковала, белорусы опасно играли на контратаках.

Словно вернулся на полвека назад, когда точно таким же был сценарий самых принципиальных встреч сборных СССР и Чехословакии.

В эпизоде с Фальковским все было справедливо – ногами он въехал в ноги российского форварда. Техническая ошибка, две минуты, – сказал бывший советский арбитр Юрий Карандин.