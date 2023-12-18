Гендиректор «Торпедо» о том, сыграет ли Атанасов со «Спартаком»: «С ним все вроде нормально. Сегодня еще врачи посмотрят и решат»
Гендиректор «Торпедо» рассказал о состоянии здоровья форварда Василия Атанасова.
Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов получил повреждение в матче за сборную «России 25» против Беларуси (5:3) на Кубке Первого канала.
Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов ответил на вопрос о том, сыграет ли Атанасов со «Спартаком». Матч пройдет 19 декабря.
«С ним все вроде нормально.
Сегодня еще посмотрят врачи и решат», – сказал Харламов.
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