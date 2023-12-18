Гендиректор «Торпедо» о том, сыграет ли Атанасов со «Спартаком»: «С ним все вроде нормально. Сегодня еще врачи посмотрят и решат»

Теги Торпедо травмы Александр Харламов Кубок Первого канала КХЛ ТАСС сборная России U25 Василий Атанасов Хоккей

Гендиректор «Торпедо» рассказал о состоянии здоровья форварда Василия Атанасова.

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов получил повреждение в матче за сборную «России 25» против Беларуси (5:3) на Кубке Первого канала. 

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов ответил на вопрос о том, сыграет ли Атанасов со «Спартаком». Матч пройдет 19 декабря. 

«С ним все вроде нормально.

Сегодня еще посмотрят врачи и решат», – сказал Харламов. 

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3 комментария
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Очень надеемся 🍍
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Васе - здоровья!
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Да,он после этого «повреждения» сидел ржал на скамейке.Судьи поэтому и малый штраф только выписали, и то только потому что нарушение было зафиксировано.
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