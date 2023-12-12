Георгиев устроил потасовку с Кадри в матче «Колорадо» против «Калгари»

Вратарь Александр Георгиев устроил потасовку с Наземом Кадри в матче НХЛ.

Инцидент произошел во втором периоде матча между «Колорадо» и «Калгари» (6:5) у ворот Георгиева.

Голкипер толкнул Назема Кадри после того, как нападающий оказался на пятачке. В результате завязалась потасовка.

По итогам инцидента игроки получили по 2 минуты штрафа за грубость.

Александр Георгиев пропустил 5 шайб от «Флэймс». Он был заменен после 2 периодов.