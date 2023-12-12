Георгиев устроил потасовку с Кадри в матче «Колорадо» против «Калгари»

Теги драки Калгари Колорадо видео НХЛ Назем Кадри Александр Георгиев Хоккей

Вратарь Александр Георгиев устроил потасовку с Наземом Кадри в матче НХЛ.

Инцидент произошел во втором периоде матча между «Колорадо» и «Калгари» (6:5) у ворот Георгиева.

Голкипер толкнул Назема Кадри после того, как нападающий оказался на пятачке. В результате завязалась потасовка.

По итогам инцидента игроки получили по 2 минуты штрафа за грубость.

Александр Георгиев пропустил 5 шайб от «Флэймс». Он был заменен после 2 периодов.

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1 комментарий
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Потасовка это сильно сказано, так ткнул в область лица разок
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