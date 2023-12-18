Валерий Каменский: «Нужно делать КХЛ популярнее. Если она будет сильная и зрелищная, ИИХФ сама за нами потянется. Тогда мы будем предлагать условия, чтобы участвовать в турнирах»

Валерий Каменский высказался о возможном лишении ФХР членства в ИИХФ.

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции и на решение об отстранении вратаря. Также появилась информация о том, что лишение членства в – возможное наказание ФХР на фоне ситуации с хоккеистом.

«Не могу сказать точно, лишат ли ФХР членства Международной федерации, все зависит от того, что в головах у чиновников.

Я считаю, что нам нужно самим развиваться, делать лигу популярнее. Если она у нас будет сильная и зрелищная, то ИИХФ и другие сами за нами потянутся. Тогда мы уже будем предлагать свои условия, чтобы участвовать в международных соревнованиях.

Мы должны делать свободную и интересную лигу. К КХЛ и так уже большой интерес, приезжают иностранные хоккеисты, много зрителей на трибунах», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ член правления ФХР Валерий Каменский.