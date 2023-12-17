Никита Щитов: «ИИХФ нам ничего не дает. Они нас отстранили от всего. Надо было самим давно приостанавливать членство. Какой смысл с ними сотрудничать?»

Никита Щитов прокомментировал возможное лишение ФХР членства в ИИХФ.

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря. Также появилась информация о том, что лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации с хоккеистом.

– Насколько такой вариант развития событий реален?

– Может быть, раз такие разговоры идут, значит, вполне возможно, что и лишат членства ФХР – ничего уже не поделать.

– Это повлияет на желание легионеров ехать к нам?

– Если предложат хорошие деньги, поедут, это не будет препятствием для игроков. Даже если не поедут, то будем развивать своих игроков, такова реальность.

По сути нам эта ИИХФ ничего не дает. Что он нам дает? В их турнирах мы не участвуем. Они нас отстранили от чемпионата мира, от всего, что можно. Поэтому надо было вообще нам самим давно членство приостанавливать в их организации.

Какой смысл нам вообще с ними сотрудничать? – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.