Овечкин против «Каролины»: 13-й матч без голов, 4 броска, 3 хита и «+1» за 20:45, в большинстве – 3:09

Александр Овечкин остался без очков в матче против «Каролины».

Капитан « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (2:1 Б), продлив антирекордную безголевую серию до 13 матчей подряд.

В 28 матчах текущего сезона на счету 38-летнего россиянина 17 (5+12) очков.

Сегодня Овечкин (20:45, 3:09 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ. Также он отметился 3 силовыми приемами и 1 перехватом.

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории , уступая Уэйну Гретцки (894).