Овечкин против «Каролины»: 13-й матч без голов, 4 броска, 3 хита и «+1» за 20:45, в большинстве – 3:09

Теги Каролина Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без очков в матче против «Каролины».

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (2:1 Б), продлив антирекордную безголевую серию до 13 матчей подряд. 

В 28 матчах текущего сезона на счету 38-летнего россиянина 17 (5+12) очков.

Сегодня Овечкин (20:45, 3:09 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ. Также он отметился 3 силовыми приемами и 1 перехватом. 

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894).

10 комментариев
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Всё межсезонье готовился к депутатству и работе Фетисовым/Третьяком а не к играм, так пора заканчивать с мучениями на площадке и превращаться в то к чему готовился))))
+6
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+6
Да совсем Ови застарел и зажирел... Давай ассистентом к Ротанбергу...
+3
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+3
Ну вот и конец! Уэйн выстоял💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻
+4
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Байден запретил игрокам Вашингтона не выкатывать великому на пустые, вот и не прёт
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худший контракт в лиге
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Только не звоните Роттенберчику
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До Ничушкина далеко, вряд ли побьет вечный рекорд Валеры. Саня, расслабься и делай то, что умеешь
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Весной где-нибудь под конец регулярки заковыряет единственную, вот здесь радости будет! Мы же говорили, он великий))))) Только она и будет последняя в НХЛ
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Сколько , вы говорите, он в равных составах забил?)
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