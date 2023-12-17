Уилл Смит, Готье и Леонард – в составе молодежной сборной США на МЧМ-2024
Федерация хоккея США объявила состав молодежной сборной на МЧМ-2024.
Молодежный чемпионат мира в этом сезоне пройдет в шведском Гетеборге с 26 декабря по 5 января 2024 года.
Вратари: Трей Августин (Мичиганский государственный университет, NCAA), Джейкоб Фаулер (Бостонский колледж, NCAA), Сэм Хиллебрандт («Бэрри Колтс», OHL).
Защитники: Зив Буйум (Денверский университет), Сиамус Кейси (Мичиганский университет, NCAA), Райан Чесли (университет Миннесоты, NCAA), Дрю Фортескью (Бостонский колледж, NCAA), Лэйн Хатсон (Бостонский университет, NCAA), Арам Миннетян (Бостонский колледж, NCAA), Эрик Полкамп (государственный университет Бемиджи, NCAA), Сэм Ринзель (университет Миннесоты, NCAA).
Нападающие: Гэвин Бриндли (Мичиганский университет, NCAA), Куинн Финли (университет Висконсина, NCAA), Куттер Готье (Бостонский колледж, NCAA), Гэвин Хэйес («Флинт Файрбердс», OHL), Айзек Ховард (Мичиганский государственный университет, NCAA), Райан Леонард (Бостонский колледж, NCAA), Рутгер Макгроарти (Мичиганский университет, NCAA), Оливер Мур (университет Миннесоты, NCAA), Фрэнк Назар (Мичиганский университет, NCAA), Данни Нельсон (Университет Нотр-Дам, NCAA), Гэйб Перро (Бостонский колледж, NCAA), Уилл Смит (Бостонский колледж, NCAA), Джимми Снаггеруд (университет Миннесоты, NCAA), Кэри Тэрранс («Эри Оттерс», OHL).
Перро - Смит - Леонард
Ховард - Назар - Бриндли
Нельсон - Мур - Хэйс
(Тэрранс)
Хатсон - Чесли
Фортескью - Кейси
Буйум - Ринзел
(Полкамп)
Августин (Фаулер)
В атаке: 9 нападающих задрафтованных в первом раунде драфта НХЛ, остатки лучшего звена МЧМ-2023 и две полноценные тройки, доминировавшие на уровне U18. В обороне: 3 суперзвезды, у которых набранных очков в этом сезоне значительно больше, чем сыгранных матчей (Буйум вообще настрелял 5+20 в 18 встречах в NCAA при том, что ему только пару недель назад исполнилось 18 лет) и одна из лучших вратарских бригад, появлявшихся на МЧМ в составе какой-либо сборной в последние несколько лет.