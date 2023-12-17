Уилл Смит, Готье и Леонард – в составе молодежной сборной США на МЧМ-2024

Федерация хоккея США объявила состав молодежной сборной на МЧМ-2024.

Молодежный чемпионат мира в этом сезоне пройдет в шведском Гетеборге с 26 декабря по 5 января 2024 года.

Вратари: Трей Августин (Мичиганский государственный университет, NCAA), Джейкоб Фаулер (Бостонский колледж, NCAA), Сэм Хиллебрандт («Бэрри Колтс», OHL).

Защитники: Зив Буйум (Денверский университет), Сиамус Кейси (Мичиганский университет, NCAA), Райан Чесли (университет Миннесоты, NCAA), Дрю Фортескью (Бостонский колледж, ), (Бостонский университет, NCAA), Арам Миннетян (Бостонский колледж, NCAA), Эрик Полкамп (государственный университет Бемиджи, NCAA), Сэм Ринзель (университет Миннесоты, NCAA).

Нападающие: Гэвин Бриндли (Мичиганский университет, NCAA), Куинн Финли (университет Висконсина, NCAA), Куттер Готье (Бостонский колледж, NCAA), Гэвин Хэйес («Флинт Файрбердс», OHL), (Мичиганский государственный университет, NCAA), (Бостонский колледж, NCAA), Рутгер Макгроарти (Мичиганский университет, NCAA), Оливер Мур (университет Миннесоты, NCAA), Фрэнк Назар (Мичиганский университет, NCAA), Данни Нельсон (Университет Нотр-Дам, NCAA), Гэйб Перро (Бостонский колледж, NCAA), (Бостонский колледж, NCAA), Джимми Снаггеруд (университет Миннесоты, NCAA), Кэри Тэрранс («Эри Оттерс», OHL).