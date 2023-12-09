Сергей Иванов: «Прикидывали: «Вот сейчас бы МЧМ, отомстили бы Канаде за ЮЧМ, реванш бы взяли». Бедард не приехал, испугался»

Теги Молодежная сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ молодежный чемпионат мира КХЛ Адмирал Чемпионат.com Коннор Бедард Сергей Иванов Хоккей

Сергей Иванов ответил на вопросы о пропущенном молодежном чемпионате мира.

– Вы думали о пропущенном молодежном чемпионате мира?

– Разговаривали, да, с парнями, тренерами много.

Прикидывали: «Вот сейчас бы МЧМ, мы бы отомстили Канаде за ЮЧМ, реванш бы взяли». Состав действительно у нас собирался хороший, приличная команда.

Многие парни в Америку уехали уже играть, многие тут на лидирующих позициях в командах КХЛ. Состав был бы у нас приличный.

– Хотелось бы сыграть против Коннора Бедарда?

– Да сыграл уже один раз. Самое главное, что этот чемпионат проходил бы в Сибири, в России. И при своих трибунах.

Международных турниров у меня в карьере еще не было, чтобы были свои болельщики. Все в Европе, в других странах. Это было бы круто.

А Коннор Бедард не приехал, испугался (смеется), – сказал вратарь «Адмирала» Сергей Иванов.

1 комментарий
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У Бедарда два золота МЧМ подряд (2022, 2023)
Кого ему бояться?
АХАХАХ
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