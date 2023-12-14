Фаворит драфта НХЛ Селебрини, Матейчук, Дэниэлсон и Ягер – в составе молодежной сборной Канады на МЧМ-2024

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Федерация хоккея Канады объявила состав молодежной сборной на МЧМ-2024.

Молодежный чемпионат мира в этом сезоне пройдет в шведском Гетеборге с 26 декабря по 5 января 2024 года.

В состав молодежной сборной Канады вошел фаворит драфта НХЛ-2024 Макклин Селебрини.

Вратари: Скотт Рацлафф («Сиэтл», WHL), Матис Руссо («Галифакс», QMJHL), Самуэль Сент-Илер («Шербрук», QMJHL).

Защитники: Тристан Луно («Анахайм», НХЛ), Джейк Ферлонг («Галифакс», QMJHL), Ноа Уоррен («Викториявилль», QMJHL), Оливер Бонк («Лондон», OHL), Таннер Молендайк («Саскатун», WHL), Маверик Ламурье («Драммондвилль», QMJHL), Дэнтон Матейчук («Мус-Джо», WHL).

Нападающие: Оуэн Бек («Питерборо», OHL), Нэйт Дэниэлсон («Брэндон», WHL), Фрэйзер Минтен («Саскатун», WHL), Макклин Селебрини (Бостонский университет, NCAA), Мэттью Вуд (университет Коннектикута, NCAA), Карсон Регкопф («Китченер», OHL), Оуэн Аллард («Су-Сент-Мари», OHL), Джордан Дюме («Галифакс», QMJHL), Мэттью Савуа, Конор Гики (оба – «Уэнатчи», WHL), Истон Коуэн («Лондон», OHL), Брэйден Ягер («Мус-Джо», WHL).

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3 комментария
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Ответ grek087
Бонк сын Радека Бонка?
Да.
+3
-1
+2
Бонк сын Радека Бонка?
+1
-1
0
Опять без Коннора не обошлись. Ладно хоть не в роли некствана
0
0
0
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