Фаворит драфта НХЛ Селебрини, Матейчук, Дэниэлсон и Ягер – в составе молодежной сборной Канады на МЧМ-2024

Федерация хоккея Канады объявила состав молодежной сборной на МЧМ-2024.

Молодежный чемпионат мира в этом сезоне пройдет в шведском Гетеборге с 26 декабря по 5 января 2024 года.

В состав молодежной сборной Канады вошел фаворит драфта НХЛ-2024 Макклин Селебрини.

Вратари: Скотт Рацлафф (« », WHL), Матис Руссо («Галифакс», QMJHL), Самуэль Сент-Илер (« », QMJHL).

Защитники: Тристан Луно (« », НХЛ), Джейк Ферлонг («Галифакс», QMJHL), Ноа Уоррен («Викториявилль», QMJHL), Оливер Бонк («Лондон», OHL), Таннер Молендайк (« », WHL), Маверик Ламурье («Драммондвилль», QMJHL), Дэнтон Матейчук («Мус-Джо», WHL).

Нападающие: Оуэн Бек («Питерборо», OHL), Нэйт Дэниэлсон («Брэндон», WHL), Фрэйзер Минтен («Саскатун», WHL), Макклин Селебрини (Бостонский университет, NCAA), (университет Коннектикута, NCAA), Карсон Регкопф («Китченер», OHL), Оуэн Аллард («Су-Сент-Мари», OHL), Джордан Дюме («Галифакс», QMJHL), Мэттью Савуа, Конор Гики (оба – «Уэнатчи», WHL), Истон Коуэн («Лондон», OHL), Брэйден Ягер («Мус-Джо», WHL).