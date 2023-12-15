«Баффало», вероятно, не отпустит 18-летнего Бенсона на МЧМ. Форвард набрал 8 очков в 20 играх сезона НХЛ
Зак Бенсон, вероятно, не примет участие в молодежном чемпионате мира.
«Баффало», по всей видимости, не отпустит 18-летнего нападающего в состав молодежной сборной Канады на турнир.
«Сэйбрс» ранее поместили форварда Джеффа Скиннера в список травмированных, и считается, что Зак Бенсон способен заменить игрока в составе команды.
Канадец набрал 8 (3+8) очков в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ.