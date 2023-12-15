«Баффало», вероятно, не отпустит 18-летнего Бенсона на МЧМ. Форвард набрал 8 очков в 20 играх сезона НХЛ

Теги Баффало НХЛ молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира Зак Бенсон Хоккей

Зак Бенсон, вероятно, не примет участие в молодежном чемпионате мира.

«Баффало», по всей видимости, не отпустит 18-летнего нападающего в состав молодежной сборной Канады на турнир.

«Сэйбрс» ранее поместили форварда Джеффа Скиннера в список травмированных, и считается, что Зак Бенсон способен заменить игрока в составе команды.

Канадец набрал 8 (3+8) очков в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

1 комментарий
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Можно подумать, без Бенсона у Баффало дела могут пойти хуже))
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