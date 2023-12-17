Карбери про 1:3 с «Нэшвиллом»: «Игроки «Вашингтона» боролись за шайбу. После третьего гола действовали небрежно»
Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Нэшвилла» (1:3).
«Второй период был явно нашим лучшим, получилось создать много хороших моментов. Мы как бы взяли игру в свои руки, а затем нам забросили третью шайбу [в начале третьего периода]. Это поставило нас в трудное положение, после чего мы стали действовать немного небрежнее.
Мы не так много времени проводили в зоне атаки, выглядели немного разобранными, пытаясь спасти игру, когда уступали две шайбы.
Весь вечер я чувствовал, что парни борются за шайбу, особенно на задней линии. Так что им приходится нелегко. И даже в атаке, во многих ситуациях просто не хватало пары последних передач», – сказал тренер «Вашингтона».
Вот примерно так сегодня и играет Вашингтон, не понять как, не понять во что. А по факту, команда идет на предпоследнем месте по забитым голам, Карлсон один из лидеров по потерям, у Кузи, Строума и Макмайкла какие-то ужасные цифры по выигранным вбрасываниям. Вина Овечкина естественно тоже есть в происходящем, но блин ему 38 лет уже и он уже реально зависимый игрок.
В общем, думаю мы с Карбери доживем максимум до середины сезона, если ничего не изменится.