Карбери про 1:3 с «Нэшвиллом»: «Игроки «Вашингтона» боролись за шайбу. После третьего гола действовали небрежно»

Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Нэшвилла» (1:3).

«Второй период был явно нашим лучшим, получилось создать много хороших моментов. Мы как бы взяли игру в свои руки, а затем нам забросили третью шайбу [в начале третьего периода]. Это поставило нас в трудное положение, после чего мы стали действовать немного небрежнее.

Мы не так много времени проводили в зоне атаки, выглядели немного разобранными, пытаясь спасти игру, когда уступали две шайбы.

Весь вечер я чувствовал, что парни борются за шайбу, особенно на задней линии. Так что им приходится нелегко. И даже в атаке, во многих ситуациях просто не хватало пары последних передач», – сказал тренер «Вашингтона».