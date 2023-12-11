Тренер «Вашингтона» о влиянии возраста Овечкина на результативность: «Неужели я говорю, что не понимаю Отца Время? Не трачу время на размышления: «О, может, дело в этом?»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери ответил, сказывается ли возраст Александра Овечкина на его игре.

Специалист высказался о том, может ли возраст хоккеиста сыграть роль в его результативности с точки зрения голов.

«Я не размышляю подобным образом. Неужели я говорю, что не понимаю Отца Время, и не придаю этому должного значения? Нет, я говорю не это.

Я просто не трачу время на размышления вроде: «О, а может быть, дело в этом?».

Наоборот, я думаю так: «Как мы сможем помочь Ови стать эффективным игроком для нашей команды, чтобы мы выигрывали матчи и поставили его в условия, позволяющие ему приносить пользу?» – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

В 25 играх текущего сезона НХЛ на счету Александра Овечкина 16 (5+11) очков.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя, если у тебя что то пропадало из шкафчика, мы знаем кто это взял.
+14
0
+14
Переводчик уровень Отца Время)
+7
0
+7
Ответ SmilingBy
Женя, если у тебя что то пропадало из шкафчика, мы знаем кто это взял.
Ааххахах! Пять баллов!
+2
0
+2
походу обстановочка в вашингтоне накаляется🌚
+1
0
+1
Ответ taekwon74
Комментарий удален модератором
лихо ты про себя, но почему так?
+3
-2
+1
Комментарий удален модератором
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий