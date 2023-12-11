Тренер «Вашингтона» о влиянии возраста Овечкина на результативность: «Неужели я говорю, что не понимаю Отца Время? Не трачу время на размышления: «О, может, дело в этом?»
Спенсер Карбери ответил, сказывается ли возраст Александра Овечкина на его игре.
Специалист высказался о том, может ли возраст хоккеиста сыграть роль в его результативности с точки зрения голов.
«Я не размышляю подобным образом. Неужели я говорю, что не понимаю Отца Время, и не придаю этому должного значения? Нет, я говорю не это.
Я просто не трачу время на размышления вроде: «О, а может быть, дело в этом?».
Наоборот, я думаю так: «Как мы сможем помочь Ови стать эффективным игроком для нашей команды, чтобы мы выигрывали матчи и поставили его в условия, позволяющие ему приносить пользу?» – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
В 25 играх текущего сезона НХЛ на счету Александра Овечкина 16 (5+11) очков.