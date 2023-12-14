Карбери о безголевой серии Овечкина: «Он в хорошем расположении духа. Чувствует себя так же уверенно, как и прежде»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери высказался касательно безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету Александра Овечкина 16 (5+11) очков.

«Он в хорошем расположении духа.

Он чувствует себя так же уверенно, как и прежде, и знает, что это лишь вопрос времени, когда некоторые из таких шансов начнут выпадать ему», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

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1 комментарий
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Настройте его-10 еще до конца года.. это реально
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