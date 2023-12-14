Карбери о безголевой серии Овечкина: «Он в хорошем расположении духа. Чувствует себя так же уверенно, как и прежде»
Спенсер Карбери высказался касательно безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.
В 25 играх текущего сезона на счету Александра Овечкина 16 (5+11) очков.
«Он в хорошем расположении духа.
Он чувствует себя так же уверенно, как и прежде, и знает, что это лишь вопрос времени, когда некоторые из таких шансов начнут выпадать ему», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.