Овечкин отдал 675-й голевой пас и делит с Игинлой 68-е место в списке лучших ассистентов НХЛ

Александр Овечкин отдал 675-м голевой пас за карьеру в НХЛ.

Форвард «Вишнгтона» отметился ассистом в матче с «Нэшвиллом» (1:3).

Теперь у 675 голевых передач за карьеру в НХЛ. Россиянин сравнялся с , завершившему карьеру в НХЛ, и делит 68-е место в списке ассистентов за всю историю НХЛ.

По числу ассистов в НХЛ лидирует Уэйн Гретцки – 1963 голевые передачи в 1487 играх.

38-летний Овечкин провел 1374-й матч в НХЛ, набрав 1502-е очко в .