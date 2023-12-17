Овечкин отдал 675-й голевой пас и делит с Игинлой 68-е место в списке лучших ассистентов НХЛ

Теги рейтинги Вашингтон Александр Овечкин Джером Игинла Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин отдал 675-м голевой пас за карьеру в НХЛ.

Форвард «Вишнгтона» отметился ассистом в матче с «Нэшвиллом» (1:3).

Теперь у Овечкина 675 голевых передач за карьеру в НХЛ. Россиянин сравнялся с Джеромом Игинлой, завершившему карьеру в НХЛ, и делит 68-е место в списке ассистентов за всю историю НХЛ.

По числу ассистов в НХЛ лидирует Уэйн Гретцки – 1963 голевые передачи в 1487 играх.

38-летний Овечкин провел 1374-й матч в НХЛ, набрав 1502-е очко в НХЛ.

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9 комментариев
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Ответ Альберт Кот
До Серёжи Федорова 21 передача Овечкин 675 Фёдоров 696
И 1288 до Грецки))
+16
-3
+13
До Серёжи Федорова 21 передача
Овечкин 675
Фёдоров 696
+9
0
+9
В качестве ориентира - для попадания в топ 50 надо 740 передач.
0
0
0
Лидеры из действующих хоккеистов :
1. Кросби - 966
2. Кейн - 787
3. Малкин - 772
4. Копитар - 763
5. Бекстрём - 762 (возможно закончил карьеру)
Овечкин на 7-ом месте.
+1
-1
0
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