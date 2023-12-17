Овечкин отдал 675-й голевой пас и делит с Игинлой 68-е место в списке лучших ассистентов НХЛ
Александр Овечкин отдал 675-м голевой пас за карьеру в НХЛ.
Форвард «Вишнгтона» отметился ассистом в матче с «Нэшвиллом» (1:3).
Теперь у Овечкина 675 голевых передач за карьеру в НХЛ. Россиянин сравнялся с Джеромом Игинлой, завершившему карьеру в НХЛ, и делит 68-е место в списке ассистентов за всю историю НХЛ.
По числу ассистов в НХЛ лидирует Уэйн Гретцки – 1963 голевые передачи в 1487 играх.
38-летний Овечкин провел 1374-й матч в НХЛ, набрав 1502-е очко в НХЛ.
Овечкин 675
Фёдоров 696
1. Кросби - 966
2. Кейн - 787
3. Малкин - 772
4. Копитар - 763
5. Бекстрём - 762 (возможно закончил карьеру)
Овечкин на 7-ом месте.