Овечкин против «Нэшвилла»: 12-й матч без голов, передача, 6 бросков и «минус 1» за 23:07 при 6:44 в большинстве

Теги Вашингтон Нэшвилл Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче с «Нэшвиллом».

«Вашингтон» уступил «Предаторс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ. 

В активе 38-летнего россиянина стало 17 (5+12) очков в 27 играх в этом сезоне. Его антирекордная безголевая серия достигла 12 игр. 

Сегодня Овечкин (23:07, 6:44 – в большинстве, «минус 1») нанес 6 бросков в створ и еще 3 мимо. Также отметился 1 силовым приемом и 1 блоком, допустил 1 потерю и получил малый штраф. 

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).

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15 комментариев
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Ротенберг же просил не писать об этом! Спортс, ты вообще болеешь за Сашку?!
+17
-1
+16
У меня такое чувство, что он вообще больше не забьёт ни шайбы. Ну если только на пустые выпустят, сжалятся над стариком)
+10
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Может попробовать в свои забить чтобы сдвинуться с мертвой точки. Вдруг попрет
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0
+7
Интересно а какой рекорд по безголевой серии в большинстве для нападающих? Думаю Овечкин мог бы замахнуться, у него там под 100 минут уже если я правильно помню..
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Всему есть предел. Нужно уходить вовремя. По-моему конец нынешнего сезона лучшее для этого время.
+4
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+3
а прикиньте, он вообще больше никогда не забъёт
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Ответ Duck Nightingale
Квантовый парадокс: система не может измениться пока вы наблюдаете за ней. Атомы не распадаются, пока наблюдаются в микроскоп
если о проблеме молчать, то проблемы не существует)
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Сбываются предсказания Пивасенина, Сашка сегодня может и не сыграть.
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Мне кажется нужно оставить эту ситауцию, Ови уже не забьёт, уже нечем...
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Ответ Непристойное предложение
Ротенберг же просил не писать об этом! Спортс, ты вообще болеешь за Сашку?!
Квантовый парадокс: система не может измениться пока вы наблюдаете за ней. Атомы не распадаются, пока наблюдаются в микроскоп
+2
-2
0
Ответ DimBr
У меня такое чувство, что он вообще больше не забьёт ни шайбы. Ну если только на пустые выпустят, сжалятся над стариком)
Да он сам не хочет выходить когда у сорерника пустые, иначе у него будет боьшинство голов в пустые в сезоне
+2
-2
0
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