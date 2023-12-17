Овечкин против «Нэшвилла»: 12-й матч без голов, передача, 6 бросков и «минус 1» за 23:07 при 6:44 в большинстве

Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче с «Нэшвиллом».

« » уступил «Предаторс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

В активе 38-летнего россиянина стало 17 (5+12) очков в 27 играх в этом сезоне. Его антирекордная безголевая серия достигла 12 игр.

Сегодня Овечкин (23:07, 6:44 – в большинстве, «минус 1») нанес 6 бросков в створ и еще 3 мимо. Также отметился 1 силовым приемом и 1 блоком, допустил 1 потерю и получил малый штраф.

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории , уступая только Уэйну Гретцки (894).