Овечкин забросил 1 шайбу в большинстве за треть сезона НХЛ (27 игр). В среднем у него по 4:58 за матч при численном преимуществе

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забил 1 гол в большинстве за треть сезона НХЛ (27 игр).

Капитан «Вашингтона» – рекордсмен НХЛ по голам в большинстве за карьеру (300 в 1374 матчах). 

В текущем сезоне 38-летний россиянин в общей сложности провел 134 минуты 15 секунд при численном преимуществе (4:58 в среднем за игру). 

В его активе 1 гол после 38 бросков в створ в данной игровой ситуации. 

Всего у Александра 5 шайб в 27 играх в текущем регулярном чемпионате НХЛ при 17 очках. 

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).

Овечкин не забил в 12 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 27 играх в сезоне

8 комментариев
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Комментарий удален пользователем
Сане определённо нужна перезагрузка, тут одним приездом сестры жены не отделаешься.
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Оши забил, а не Овечкин
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