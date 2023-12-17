Овечкин забросил 1 шайбу в большинстве за треть сезона НХЛ (27 игр). В среднем у него по 4:58 за матч при численном преимуществе
Александр Овечкин забил 1 гол в большинстве за треть сезона НХЛ (27 игр).
Капитан «Вашингтона» – рекордсмен НХЛ по голам в большинстве за карьеру (300 в 1374 матчах).
В текущем сезоне 38-летний россиянин в общей сложности провел 134 минуты 15 секунд при численном преимуществе (4:58 в среднем за игру).
В его активе 1 гол после 38 бросков в створ в данной игровой ситуации.
Всего у Александра 5 шайб в 27 играх в текущем регулярном чемпионате НХЛ при 17 очках.
С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).
Овечкин не забил в 12 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 27 играх в сезоне