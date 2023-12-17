Малкин – один из 2 игроков «Питтсбурга» не в минусе по полезности при 0:7 от «Торонто». У него 6 минут штрафа в матче

Евгений Малкин не ушел в минус по полезности в матче с «Торонто» (0:7).

Россиянин и его партнер стали единственными игроками « » с нейтральной полезностью по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс».

С худшим показателем игру завершил защитник («минус 4»). Форварды Сидни Кросби и Джейк Генцел набрали по «минус 3».

(20:20, 4:09 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 1:1, вбрасывания – 30% (выиграл 3 из 10).

Кроме того, Евгений получил 6 минут штрафа. Его дважды удалили за игру высоко поднятой клюшкой (во второй раз – на 4 минуты).

В текущем сезоне у 37-летнего россиянина 24 (10+14) очка в 29 играх при нейтральной полезности и 28 минутах штрафа.