Михаил Бирюков о Малкине: «Какая молодость по счету? Третья, четвертая? Он один из сильнейших центров в мире. В сезон вошел с новыми силами, преодолел трудности»

Теги травмы Питтсбург Крис Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Михаил Бирюков Хоккей

Михаил Бирюков оценил результативную игру Евгения Малкина на старте сезона НХЛ.

37-летний российский нападающий «Питтсбурга» набрал 6 (2+4) очков в 3 играх. 

«Какая молодость по счету у Малкина? Третья, четвертая? Он преодолел трудности в виде травм. Подтверждением тому является его игра на старте чемпионата. Дай бог, чтобы все болячки остались позади. Евгений – один из сильнейших центров в мире.

Да, у него были трудности, из-за которых он не мог реализовывать свой потенциал. В новый сезон он вошел с новыми силами. Ему удалось доказать свой уровень. Он, Кросби и Летанг установили рекорд среди всех североамериканских спортивных лиг, играя вместе за одну команду на протяжении 18 лет. Это огромное достижение, я о таком больше никогда не слышал. Это круто, это стабильность.

Организация «Питтсбурга» является примером для многих. В ней не принимают скоропалительных решений насчет игроков и тренеров. Да, бывают взлеты и падения. Иногда надо потерпеть. Главное, что есть стабильность и долгосрочная перспектива. За этим интересно наблюдать», – сказал бывший вратарь сборной России.

Следующий матч «Пингвинс» проведут в гостях с «Детройтом» 18 октября (19 октября в 02:30 по московскому времени). 

Я верю: у «Питтсбурга» получится. Дубас реально прокачал глубину, а Малкин и Кросби все еще жгут

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2 комментария

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Maxim Shumov
Жаль еще сезон 19/20. Было 74 очка в 55 матчах, на 110 за сезон шел, получается. Как обычно - сгубила травма.
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Огюст
А , Евгений и не старел ни духом ,ни силой ,ни мастерством -просто ему мешали часто травмы ! Желаю в этом сезоне чтобы они не "липли " к нему - достаточно их было в прошлом и Евгений был в порядке весь сезон, да и далее !
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