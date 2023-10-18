Михаил Бирюков о Малкине: «Какая молодость по счету? Третья, четвертая? Он один из сильнейших центров в мире. В сезон вошел с новыми силами, преодолел трудности»

Михаил Бирюков оценил результативную игру Евгения Малкина на старте сезона НХЛ.

37-летний российский нападающий «Питтсбурга» набрал 6 (2+4) очков в 3 играх.

«Какая молодость по счету у ? Третья, четвертая? Он преодолел трудности в виде травм. Подтверждением тому является его игра на старте чемпионата. Дай бог, чтобы все болячки остались позади. Евгений – один из сильнейших центров в мире.

Да, у него были трудности, из-за которых он не мог реализовывать свой потенциал. В новый сезон он вошел с новыми силами. Ему удалось доказать свой уровень. Он, Кросби и установили рекорд среди всех североамериканских спортивных лиг, играя вместе за одну команду на протяжении 18 лет. Это огромное достижение, я о таком больше никогда не слышал. Это круто, это стабильность.

Организация «Питтсбурга» является примером для многих. В ней не принимают скоропалительных решений насчет игроков и тренеров. Да, бывают взлеты и падения. Иногда надо потерпеть. Главное, что есть стабильность и долгосрочная перспектива. За этим интересно наблюдать», – сказал бывший вратарь сборной России.

Следующий матч «Пингвинс» проведут в гостях с «Детройтом» 18 октября (19 октября в 02:30 по московскому времени).

Я верю: у «Питтсбурга» получится. Дубас реально прокачал глубину, а Малкин и Кросби все еще жгут