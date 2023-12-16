Рыбин о победе «России 25»: «Удаления хоккеистов Беларуси были полностью неоправданными. Отчасти по этой причине они и проиграли»

Максим Рыбин оценил победу «России 25» над Беларусью.

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала, одержав вторую победу на турнире.

«Наши ребята – молодцы, сумели вырвать свою победу в концовке встречи.

Но надо отдать должное и белорусам: они неплохо разыгрывали и забивали красивые голы.

Однако их подвела дисциплина, удаления хоккеистов были полностью неоправданными. Отчасти по этой причине они и проиграли», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

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