Рыбин о победе «России 25»: «Удаления хоккеистов Беларуси были полностью неоправданными. Отчасти по этой причине они и проиграли»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Максим Рыбин Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ сборная России U25 Хоккей

Максим Рыбин оценил победу «России 25» над Беларусью.

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала, одержав вторую победу на турнире.

«Наши ребята – молодцы, сумели вырвать свою победу в концовке встречи.

Но надо отдать должное и белорусам: они неплохо разыгрывали и забивали красивые голы.

Однако их подвела дисциплина, удаления хоккеистов были полностью неоправданными. Отчасти по этой причине они и проиграли», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

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1 комментарий
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ага, учитывая, что 2 удаления минимум им дали ни за что 🤣 после чего были забиты голы
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