Карпухин о победе над Беларусью: «Россия 25» доминировала все три периода. Тренеры зажигают, мотивируют ребят, чтобы играли с эмоциями»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Илья Карпухин сборная России U25 Хоккей

Илья Карпухин считает, что «Россия 25» доминировала в игре с Беларусью.

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала, одержав вторую победу на турнире.

– Хороший матч и рады, что победили. Доминировали во всех трех периодах, но, к сожалению, шайба в ворота не шла, искали лишний пас.

Хорошо сработала бригада большинства и забила нужные голы, и мы победили.

– В концовке нашли в себе новые силы и эмоции?

– Мы доминировали все три периода, и в итоге соперник подсел. Удалось поймать его на ошибках и забить голы.

– Тренерский штаб тоже серьезно мотивировал команду?

– Конечно, тренеры в перерывах всегда зажигают, мотивируют ребят, чтобы выходили играть с эмоциями, – сказал защитник «России 25» Илья Карпухин.

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6 комментариев
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До МЧМ осталось 10 дней.
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Уже поговорили, видимо. Теперь готовится к переходу в денежный мешок .
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Главное, что тренера не забывают поддерживать и подбадривать
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Люди то видят правду.
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Как это здорово, что Россия самая сильная хоккейная держава.
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куда минуснуть?
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