«Тампа» не изменила позицию по контракту Стэмкоса – переговоров не было. Капитан команды набрал 30 очков в 28 матчах сезона НХЛ

Теги Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Хоккей

«Тампа» все еще не вела переговоров со Стивеном Стэмкосом о контракте.

Соглашение форварда с кэпхитом 8,5 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24.

Капитан команды до начала сезона заявил о разочаровании из-за отсутствия переговоров о новом контракте.

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа также говорил о том, что примет решение по итогам нынешнего сезона.

Сообщается, что мнение функционера и клуба не изменилось, и переговоров о новом соглашении с хоккеистом по-прежнему не велось.

Стивен Стэмкос набрал 30 (14+16) очков при полезности «минус 12» в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

13 комментариев
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Ответ Сергей Орлов
В Ванкувер на Кузьменко)
Вариант, конечно, но "Ванкувер" Кузьменко вряд ли отдаст, самим в ПО нужен будет.
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Стэмкос судя по всему хочет длинный контракт. Брисбуа - ушлый парень, тянуть будет до плей-офф. Если не попадут, то Стэмкоса могут и отдать. Все-таки СС возрастной уже.
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У тампы, чтобы быть в претендентах на бидон, просто нет денег на новый дорогой контракт стэмкоса. Нужна свежая кровь, и скидка по деньгам от Стивена. С третьим и четвёртым звеном огромные проблемы, нужны новые люди, а денег нет. Поэтому, думается, в ближайшее время будут новые размены, и первым уйдёт стамескин, а следом хэдман.
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Что-то большее чем эти же 8,5 х 5 похоронят Тампу
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потолок не оставляет иного выбора. Даже если Стемкос наберёт 200 очков за регулярку.
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Ответ lus
Вариант, конечно, но "Ванкувер" Кузьменко вряд ли отдаст, самим в ПО нужен будет.
Он последнее время то в 4 звене, то в запасе, Токкетт сильно недоволен его действиями без шайбы.
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Ответ lus
Вариант, конечно, но "Ванкувер" Кузьменко вряд ли отдаст, самим в ПО нужен будет.
"Самим в ПО нужен..."
Фигурист Кузьменко?) Он последнее, что нужно "Ванкуверу" в плей-офф.
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Ответ Ryan T.
"Самим в ПО нужен..." Фигурист Кузьменко?) Он последнее, что нужно "Ванкуверу" в плей-офф.
Хороший "фигурист", в прошлой регулярке отыграл сезон без травм и фактически одно очко за матч набирал, при 39 забитых шайбах.
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Ответ oberkorn
У тампы, чтобы быть в претендентах на бидон, просто нет денег на новый дорогой контракт стэмкоса. Нужна свежая кровь, и скидка по деньгам от Стивена. С третьим и четвёртым звеном огромные проблемы, нужны новые люди, а денег нет. Поэтому, думается, в ближайшее время будут новые размены, и первым уйдёт стамескин, а следом хэдман.
а Хедман-то за что? вроде в порядке Виктор.
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Ответ Дмитрий Якушевич
Что-то большее чем эти же 8,5 х 5 похоронят Тампу
Какое большее, у них и 8.5 нет.
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Ответ Ryan T.
Какое большее, у них и 8.5 нет.
Все есть. Потолок на 4 мульта вырастает
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