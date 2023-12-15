«Тампа» не изменила позицию по контракту Стэмкоса – переговоров не было. Капитан команды набрал 30 очков в 28 матчах сезона НХЛ
«Тампа» все еще не вела переговоров со Стивеном Стэмкосом о контракте.
Соглашение форварда с кэпхитом 8,5 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24.
Капитан команды до начала сезона заявил о разочаровании из-за отсутствия переговоров о новом контракте.
Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа также говорил о том, что примет решение по итогам нынешнего сезона.
Сообщается, что мнение функционера и клуба не изменилось, и переговоров о новом соглашении с хоккеистом по-прежнему не велось.
Стивен Стэмкос набрал 30 (14+16) очков при полезности «минус 12» в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Фигурист Кузьменко?) Он последнее, что нужно "Ванкуверу" в плей-офф.