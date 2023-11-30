Токкет, Монтгомери и Лавиолетт – претенденты на приз лучшему тренеру сезона НХЛ по версии сайта лиги
Рик Токкет считается основным претендентом на приз тренеру сезона в НХЛ.
Авторы официального сайта НХЛ поделились мнением о главных претендентах на «Джекс Адамс Трофи» – приз, который вручается лучшему тренеру регулярного чемпионата.
16 журналистов называли кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.
Согласно голосованию по итогам четверти сезона, главным претендентом считается Рик Токкет, возглавляющий «Ванкувер».
1. Рик Токкет («Ванкувер») – 70 баллов;
2. Джим Монтгомери («Бостон») – 51;
3. Питер Лавиолетт («Рейнджерс») – 30;
4. Грег Кронин («Анахайм») – 24;
5. Брюс Кэссиди («Вегас») – 18;
6. Пол Морис («Флорида») – 17;
7. Джон Торторелла («Филадельфия») и Спенсер Карбери («Вашингтон») – оба 7;
9. Тодд Маклеллан («Лос-Анджелес») – 5;
10. Джон Купер («Тампа») – 4;
11. Дерек Лалонд («Детройт») – 3;
12. Питер Дебур («Даллас»), Рик Боунесс («Виннипег»), Андре Туриньи («Аризона») – все 1.