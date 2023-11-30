Токкет, Монтгомери и Лавиолетт – претенденты на приз лучшему тренеру сезона НХЛ по версии сайта лиги

Рик Токкет считается основным претендентом на приз тренеру сезона в НХЛ.

Авторы официального сайта поделились мнением о главных претендентах на «Джекс Адамс Трофи» – приз, который вручается лучшему тренеру регулярного чемпионата.

16 журналистов называли кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.

Согласно голосованию по итогам четверти сезона, главным претендентом считается , возглавляющий « ».

1. Рик Токкет («Ванкувер») – 70 баллов;

2. (« ») – 51;

3. (« ») – 30;

4. (« ») – 24;

5. (« ») – 18;

6. (« ») – 17;

7. Джон Торторелла («Филадельфия») и Спенсер Карбери (« ») – оба 7;

9. Тодд Маклеллан («Лос-Анджелес») – 5;

10. Джон Купер («Тампа») – 4;

11. Дерек Лалонд («Детройт») – 3;

12. Питер Дебур («Даллас»), Рик Боунесс («Виннипег»), Андре Туриньи («Аризона») – все 1.