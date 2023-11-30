Токкет, Монтгомери и Лавиолетт – претенденты на приз лучшему тренеру сезона НХЛ по версии сайта лиги

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Рик Токкет считается основным претендентом на приз тренеру сезона в НХЛ.

Авторы официального сайта НХЛ поделились мнением о главных претендентах на «Джекс Адамс Трофи» – приз, который вручается лучшему тренеру регулярного чемпионата.

16 журналистов называли кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.

Согласно голосованию по итогам четверти сезона, главным претендентом считается Рик Токкет, возглавляющий «Ванкувер».

1. Рик Токкет («Ванкувер») – 70 баллов;

2. Джим МонтгомериБостон») – 51;

3. Питер ЛавиолеттРейнджерс») – 30;

4. Грег КронинАнахайм») – 24;

5. Брюс КэссидиВегас») – 18;

6. Пол МорисФлорида») – 17;

7. Джон Торторелла («Филадельфия») и Спенсер Карбери («Вашингтон») – оба 7;

9. Тодд Маклеллан («Лос-Анджелес») – 5;

10. Джон Купер («Тампа») – 4;

11. Дерек Лалонд («Детройт») – 3;

12. Питер Дебур («Даллас»), Рик Боунесс («Виннипег»), Андре Туриньи («Аризона») – все 1.

5 комментариев
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Биомеханоид
Лавиолетт реально удивляет. Я так плевался, когда его назначили, а ты ж посмотри... Хотя ещё ноябрь только.
+4
0
+4
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LOsP06GH
По мне так Торторелла красавчик! С таким составом идти в зоне плова!
+4
0
+4
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Поговорим о разном
Дожились! Джон Купер только на десятом месте. А ещё не так давно и сборную звали возглавлять. И более высокие места давали. Как же быстро всё меняется в жизни и времени текущем.........
+3
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+2
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Vlad_p777
Ответ Биомеханоид
Лавиолетт реально удивляет. Я так плевался, когда его назначили, а ты ж посмотри... Хотя ещё ноябрь только.
Там дело больше не Лавиолете а скорей в абсолютно новом тренерском штабе
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PEREGRINATOR
Ответ Поговорим о разном
Дожились! Джон Купер только на десятом месте. А ещё не так давно и сборную звали возглавлять. И более высокие места давали. Как же быстро всё меняется в жизни и времени текущем.........
Ну, когда-то и Бэбкок казался небожителем)
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