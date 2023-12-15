Ротенберг о российском хоккее: «Работаем, чтобы игроки чувствовали заботу родины – за нее они будут готовы отдать все. Вернемся на ОИ, ЧМ – делаем все, чтобы быть готовыми победить Канаду»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Р-Спорт Хоккей

Роман Ротенберг хочет, чтобы хоккеисты чувствовали заботу родины.

В Санкт-Петербурге в Михайловском театре состоялся гала-ужин с участием игроков, функционеров и руководства Федерации хоккея России, в ходе которого вручены премии «Герои хоккея». Роман Ротенберг получил награду «За сохранение победных традиций сборной России по хоккею».

«Рады возможности проводить вечер в таком формате. Разговаривал со многими ребятами. Оказывается, никто из игроков ни разу не был в театре. Сегодня первый раз.

Работаем над тем, чтобы наш хоккей развивался разносторонне и гармонично.

Работаем над тем, чтобы игроки чувствовали заботу родины. И за нее – за родину – они будут готовы отдать в играх все, что у них есть.

Хоккейная жизнь требует полной самоотдачи каждый день. Мы вернемся на Олимпиаду, на чемпионат мира.

И сейчас мы делаем все, чтобы быть готовыми победить Канаду и любую другую сборную мира», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очень надеюсь , что главным тренером на олимпиаде и ЧМ будете не Вы Роман Борисович Ротенберг .
+19
0
+19
Каждое 2 слово Родина. Такие Люди бегают из страны первыми
+16
0
+16
Ответ Machine Head
Очень надеюсь , что главным тренером на олимпиаде и ЧМ будете не Вы Роман Борисович Ротенберг .
Да неее😆😆😆 пускай как раз он и будет! ПоржЁм отДуши 😅
+14
0
+14
А ему можно награду имени Адама сразу вручить?
+12
0
+12
Не бережете вы себя, Роман Борисович. Всё работаете и работаете, о России думаете.
+8
0
+8
Вы сначала Белоруссию обыграйте!Горе-тренеришкО
+7
0
+7
Поражаюсь когда он успевает и бизнесом рулить и СКА руководить и сборную возглавлять и главное лозунгами говорить.Губера просто убрал с медийного поля грубо говоря размазал по полу.
+4
0
+4
Уверен, что канадцы умудряются 20-м составом выигрывать ЧМ, а финны брать ОИ без накачки в стиле "За Родину! За президента! Ух, победим за себя и за Сашку! Мы такие исключительные!"
+3
0
+3
Почему родина вообще должна заботиться о хоккеистах? Это категория людей нуждающихся в поддержке, типа многодетных матерей и инвалидов?
+3
0
+3
Канаду не победим, ну точнее можем побеждать 1 раз в 10 игр, то есть очень редко. Это не сборная СССР, которая могла против Канады поиграть на равных. Сборная Россия даже в хоккее слабее, чем сборная СССР, что уж говорить про остальные виды спорта.
+3
0
+3
Это так по-российски - геройски завалить Канаду в четверти и благополучно слить финнам в полушке.
+2
0
+2
Он вообще понимает, что Канаду нужно будет обыграть в хоккей, а не в любви к родине?
+2
0
+2
Плюшевый патриот
+2
0
+2
Давай, Рома! Умоляю, только не молчи!
+1
0
+1
фарс!
+1
0
+1
Догоним и перегоним Америку!!!! Ура, товарищи!!!!!
0
0
0
Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
А куда ему бежать??? Он ТАМ никто и звать его никак!!!
+1
-1
0
вот тут сноска...*пишите корректно и дружелюбно*....а если хочется грубо и матерно?...увы и ах
0
0
0
Он постоянно под коксом, иначе никак не объяснить такой бред.
0
0
0
Это что отрывок из доклада РР на каком то спортсипозиюме ?
0
0
0
3:7
0
0
0
его семье ,, пожизненное,, светит...а он ОИ,ЧМ... видеокассеты запасай!
0
0
0
Может Аркаша помнит Канаду ещё до "бана" региона? Или он Ohl смотрит. Сборная раз в полгода собирается поиграть с Казахами и др (не в обиду, но достаточно слабыми сборными), а тут сразу на ЧМ и всех в пух и прах. Хотя ещё до всех событий наблюдались некоторые проблемы. Надо понимать, что возвращение будет очень сложным
0
0
0
Причем здесь Финляндия?
0
0
0
Если это забота родины, то родина не иначе как мачеха
0
0
0
Если немного перефразировать известную поговорку,"Кто о чём, а вшивый всё о Канаде."(с)
0
0
0
Какой же сюр и ….да слов нет…
Завтра соседям влетят, сохранители
0
0
0
Пусть все боятся "красную машинку"!
Столько краснобаев и соловьёв развелось на белом свете...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий