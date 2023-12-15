Ротенберг о российском хоккее: «Работаем, чтобы игроки чувствовали заботу родины – за нее они будут готовы отдать все. Вернемся на ОИ, ЧМ – делаем все, чтобы быть готовыми победить Канаду»

Роман Ротенберг хочет, чтобы хоккеисты чувствовали заботу родины.

В Санкт-Петербурге в Михайловском театре состоялся гала-ужин с участием игроков, функционеров и руководства Федерации хоккея России, в ходе которого вручены премии «Герои хоккея». Роман Ротенберг получил награду «За сохранение победных традиций сборной России по хоккею».

«Рады возможности проводить вечер в таком формате. Разговаривал со многими ребятами. Оказывается, никто из игроков ни разу не был в театре. Сегодня первый раз.

Работаем над тем, чтобы наш хоккей развивался разносторонне и гармонично.

Работаем над тем, чтобы игроки чувствовали заботу родины. И за нее – за родину – они будут готовы отдать в играх все, что у них есть.

Хоккейная жизнь требует полной самоотдачи каждый день. Мы вернемся на Олимпиаду, на чемпионат мира.

И сейчас мы делаем все, чтобы быть готовыми победить и любую другую сборную мира», – сказал главный тренер и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.