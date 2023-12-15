Михал Чайковски: «Словакия и Россия очень похожи по менталитету – такие же люди, жизнь, отношение к тебе»

Михал Чайковски поделился впечатлениями от жизни в России.

– Михал, без вас уже сложно представить – вы восьмой год в лиге, всегда выкладываетесь на 100%, играете с душой, являетесь образцом хорошего легионера. Что вас так привязало к России?

– Я приехал восемь лет назад, и мне здесь очень нравится. У меня тут много очень хороших друзей, возможно, даже уже больше, чем дома.

Словакия и Россия очень похожи по менталитету – такие же люди, такая же жизнь, отношение к тебе. Моей семье здесь очень нравится, и мне тоже нравится сейчас в « ». Хотел бы надолго тут остаться.

– Пару лет назад вы говорили, что еще «не настолько обрусели, чтобы шутить на русском». А сейчас как с этим обстоят дела?

– Сейчас почти все понимаю по-русски и почти все говорю правильно.

– Что больше всего любите в Москве?

– Здесь все очень просто. Для меня и моей семьи Москва – лучший город в мире! Здесь есть все, что хочешь, к тому же в Москве много команд, удобно играть с ними на выезде, не надо куда-то уезжать, всегда можно вернуться домой к семье после матча.

И болельщики наши на этих матчах, всегда болеют за команду. Хочу сказать им спасибо за поддержку «Спартака».

– Можно ли сравнить Москву с каким-то другим городом мира или она ни на что не похожа?

– В молодости я играл в Америке, посмотрел разные города, жил в Вашингтоне, Оттаве, в Лос-Анджелесе два месяца, Калгари очень хорошо знаю. Но это не Москва, ее с другими городами нельзя сравнить, – сказал защитник «Спартака» .