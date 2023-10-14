Ларионов о «Торпедо»: «Не хотим пробросов, «парашютов», игрокам пока не ввели чипы в головы. Не хотим весь матч заниматься преодолением, как это делают некоторые»

Игорь Ларионов оценил игру «Торпедо» после поражения от «Спартака».

«Торпедо» уступило со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата .

– Показалось, что «Торпедо» не так активно рисковало, принимая более простые решения.

– В комплексе, наверное, да. Иногда, когда ты долгое время находишься в своей зоне, тебе нужно просто вывести шайбу. Это элементы игры.

Мы не хотим пробросов и «парашютов» (выброс шайбы из зоны верхом – прим. Sports.ru). Но постоянно играть на грани риска – это то, что иногда приводит к ошибкам, как было в ситуации с третьим голом.

« » играл плотно. Мы хотели направлять шайбу за спину большим защитникам соперника.

И нам временами удавалось заставить их ментально уставать: вспомнить хотя бы выброс шайбы от Михала Чайковски, который привел к удалению и голу.

– много выручал команду, но показалось, что в ситуации с третьим голом неоправданно пошел на выход.

– В конце игры цена ошибки возрастает. Мы не вывели шайбу, находясь в метре от синей линии.

Если шайба в твоей зоне, и счет ничейный, нужно мягко ее вывести. Но пока мы еще не ввели чипы в головы игроков, чтобы подсказывать ребятам со скамейки, что делать.

Что касается Гуски, он играл хорошо, и это его уровень.

Мы не хотим весь матч заниматься преодолением, как это делают некоторые команды.

Наоборот, хотим играть в атакующий хоккей на радость игрокам и болельщикам, – сказал главный тренер « » .