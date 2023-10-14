Ларионов о «Торпедо»: «Не хотим пробросов, «парашютов», игрокам пока не ввели чипы в головы. Не хотим весь матч заниматься преодолением, как это делают некоторые»

Теги Спартак Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Адам Гуска Хоккей

Игорь Ларионов оценил игру «Торпедо» после поражения от «Спартака».

«Торпедо» уступило со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Показалось, что «Торпедо» не так активно рисковало, принимая более простые решения.

– В комплексе, наверное, да. Иногда, когда ты долгое время находишься в своей зоне, тебе нужно просто вывести шайбу. Это элементы игры.

Мы не хотим пробросов и «парашютов» (выброс шайбы из зоны верхом – прим. Sports.ru). Но постоянно играть на грани риска – это то, что иногда приводит к ошибкам, как было в ситуации с третьим голом.

«Спартак» играл плотно. Мы хотели направлять шайбу за спину большим защитникам соперника.

И нам временами удавалось заставить их ментально уставать: вспомнить хотя бы выброс шайбы от Михала Чайковски, который привел к удалению и голу.

Адам Гуска много выручал команду, но показалось, что в ситуации с третьим голом неоправданно пошел на выход.

– В конце игры цена ошибки возрастает. Мы не вывели шайбу, находясь в метре от синей линии.

Если шайба в твоей зоне, и счет ничейный, нужно мягко ее вывести. Но пока мы еще не ввели чипы в головы игроков, чтобы подсказывать ребятам со скамейки, что делать.

Что касается Гуски, он играл хорошо, и это его уровень.

Мы не хотим весь матч заниматься преодолением, как это делают некоторые команды.

Наоборот, хотим играть в атакующий хоккей на радость игрокам и болельщикам, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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8 комментариев

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Ыжык
Да все уже поняли. Зачем это повторять на каждой пресс-конференции?
+3
0
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HockeyMan
Торпедо играло сегодня очень интересно и очень активно, против игроков Спартака.
Просто Спартак был чуть быстрее и чуть удачливее. Счёт закономерный, но торпедо после такой игры вообще можно не расстраиваться
+2
0
+2
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DimaNN
Бывает.. Обидно конечно. 0-2, потом всё таки сравняли счёт, появилась надежда на положительный результат. Жаль что не дотянули хотя бы до овертайма. Но, имеем то что имеем. Нужно забыть этот результат и готовится к остальным матчам домашней серии. Впереди ещё много интересных игр ждёт нас
+2
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Огюст
Заметил такую особенность в игре Торпедо , когда соперники играют плотно в борьбе с ними на каждом участке поля ,то своей завихрастой игры у них не получается и команда проигрывает !
+1
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Алексей Алексей
А чего вы минусуете, или вам нравится как они из зоны выйти не могут, а ну да у них же клюшки не той системы сказал Ларионов.
0
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vadim 1980
Ответ Огюст
Заметил такую особенность в игре Торпедо , когда соперники играют плотно в борьбе с ними на каждом участке поля ,то своей завихрастой игры у них не получается и команда проигрывает !
Ну так уровень не высокий плюс опыта нет молодняк один. Это чудо что они такой результат выдают.
0
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Alex Nikulin
Ответ vadim 1980
Ну так уровень не высокий плюс опыта нет молодняк один. Это чудо что они такой результат выдают.
Второй год чудес не бывает...
0
0
0
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