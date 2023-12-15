Стэмкос – 2-й действующий игрок НХЛ после Овечкина с 200 голами в большинстве
Стивен Стэмкос забил 200-й гол в НХЛ в большинстве.
Нападающий «Тампы» набрал 4 (4+0) очка в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:4).
Свой первый гол в этой игре он забил при игре с численным преимуществом.
Стивен Стэмкос стал 2-м действующим хоккеистом и 20-м игроком в истории НХЛ, забившим не менее 200 голов в большинстве.
Среди действующих игроков этой отметки ранее достиг Александр Овечкин (300), которому принадлежит рекорд НХЛ.