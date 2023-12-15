Стэмкос – 2-й действующий игрок НХЛ после Овечкина с 200 голами в большинстве 

Стивен Стэмкос забил 200-й гол в НХЛ в большинстве.

Нападающий « » набрал 4 (4+0) очка в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:4).

Свой первый гол в этой игре он забил при игре с численным преимуществом.

стал 2-м действующим хоккеистом и 20-м игроком в истории НХЛ, забившим не менее 200 голов в большинстве.

Среди действующих игроков этой отметки ранее достиг (300), которому принадлежит рекорд .