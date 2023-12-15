Стэмкос – 2-й действующий игрок НХЛ после Овечкина с 200 голами в большинстве 

Теги рейтинги Тампа-Бэй Александр Овечкин НХЛ Стивен Стэмкос Хоккей

Стивен Стэмкос забил 200-й гол в НХЛ в большинстве.

Нападающий «Тампы» набрал 4 (4+0) очка в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:4).

Свой первый гол в этой игре он забил при игре с численным преимуществом.

Стивен Стэмкос стал 2-м действующим хоккеистом и 20-м игроком в истории НХЛ, забившим не менее 200 голов в большинстве. 

Среди действующих игроков этой отметки ранее достиг Александр Овечкин (300), которому принадлежит рекорд НХЛ

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1 комментарий
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Легенда! Его харизма, яркая игра и реальный, но не всегда видимый вклад в командный результат Тампы, сильно конрастирует с унылым, часто в ущерб команде, набиванием мусорной статистики одного его одноклубника
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