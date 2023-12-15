Каменский о безголевой серии Овечкина: «Он не выпадает из погони за рекордом Гретцки. Просто в карьере бывают спады, Саша все-таки человек»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Валерий Каменский Хоккей

Валерий Каменский высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б). Он не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в лиге.

Напомним, Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Да, Овечкин уже не забивает 11 матчей подряд. Но, думаю, это временное явление, и скоро он снова начнет забивать. У Саши все получится.

Из-за этой неудачной серии он не выпадает из погони за рекордом Гретцки. Просто в карьере бывают спады, Александр все-таки человек.

Овечкин – великий спортсмен и атлет, он все уже давно доказал. Думаю, у него просто временный спад», – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Овечкин не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 26 играх в сезоне

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
валера, не позорься, иди методичку новую читай...
+4
-1
+3
Да, точно, обычно в 43 ка-а-ак откроется "второе дыхание"...
+3
0
+3
временные спады бывают в 25 лет. под 40 - это другое.
+1
0
+1
а чего там про веру?
коммент без фразы про веру в побитие рекорда не коммент
0
0
0
К сожалению именно выпадает.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий