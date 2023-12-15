Каменский о безголевой серии Овечкина: «Он не выпадает из погони за рекордом Гретцки. Просто в карьере бывают спады, Саша все-таки человек»

Валерий Каменский высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан « » не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б). Он не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в лиге.

Напомним, идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь (894).

«Да, Овечкин уже не забивает 11 матчей подряд. Но, думаю, это временное явление, и скоро он снова начнет забивать. У Саши все получится.

Из-за этой неудачной серии он не выпадает из погони за рекордом Гретцки. Просто в карьере бывают спады, Александр все-таки человек.

Овечкин – великий спортсмен и атлет, он все уже давно доказал. Думаю, у него просто временный спад», – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Овечкин не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 26 играх в сезоне