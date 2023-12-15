Каменский о безголевой серии Овечкина: «Он не выпадает из погони за рекордом Гретцки. Просто в карьере бывают спады, Саша все-таки человек»
Валерий Каменский высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б). Он не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в лиге.
Напомним, Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Да, Овечкин уже не забивает 11 матчей подряд. Но, думаю, это временное явление, и скоро он снова начнет забивать. У Саши все получится.
Из-за этой неудачной серии он не выпадает из погони за рекордом Гретцки. Просто в карьере бывают спады, Александр все-таки человек.
Овечкин – великий спортсмен и атлет, он все уже давно доказал. Думаю, у него просто временный спад», – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Овечкин не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 26 играх в сезоне
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