Роман Ротенберг поздравил Аркадия Ротенберга с 72-летием: «Спасибо за то, что ты был, есть и будешь человеком, который делает все для процветания хоккея, работает на благо родины»

Роман Ротенберг поздравил своего дядю Аркадия Ротенберга с днем рождения.

Сегодня, 15 декабря, председателю правления ФХР исполнилось 72 года.

«Сегодня важный день для всей нашей семьи – день рождения отмечает мой дядя Аркадий Романович.

Дорогой дядя! От всей души поздравляю тебя с праздником! Ты наравне с отцом всегда являлся для меня примером того, как нужно жить, работать и тренировать. Мое первое знакомство со спортом в раннем детстве состоялось на татами – и эти воспоминания о дзюдо всегда будут связаны с тобой.

Но одним спортом твой талант никогда не ограничивался. Ты всегда был для меня примером настоящего мужика – честного, доброго и мудрого. Мужчины, который знает как вести себя в любой ситуации.

Когда сегодня мне нужно принять важное решение, я часто думаю о том, как бы ты поступил на моем месте. И в этой ситуации выбор всегда бывает абсолютно правильным!

Аркадий Романович, огромное спасибо тебе за то, что ты был, есть и будешь отличным образцом для подражания, лидером нашей семьи и человеком, который делает все для процветания нашего хоккея, работает на благо всей нашей родины.

Желаю тебе всегда оставаться молодым душой, сохранять чемпионский настрой на любые дела и одерживать важные победы! Крепкого тебе здоровья, отличного настроения и удачи во всех начинаниях!» – написал первый вице-президент , главный тренер и сборной «России 25» .