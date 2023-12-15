Роман Ротенберг поздравил Аркадия Ротенберга с 72-летием: «Спасибо за то, что ты был, есть и будешь человеком, который делает все для процветания хоккея, работает на благо родины»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг Аркадий Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поздравил своего дядю Аркадия Ротенберга с днем рождения.

Сегодня, 15 декабря, председателю правления ФХР исполнилось 72 года.

«Сегодня важный день для всей нашей семьи – день рождения отмечает мой дядя Аркадий Романович.

Дорогой дядя! От всей души поздравляю тебя с праздником! Ты наравне с отцом всегда являлся для меня примером того, как нужно жить, работать и тренировать. Мое первое знакомство со спортом в раннем детстве состоялось на татами – и эти воспоминания о дзюдо всегда будут связаны с тобой.

Но одним спортом твой талант никогда не ограничивался. Ты всегда был для меня примером настоящего мужика – честного, доброго и мудрого. Мужчины, который знает как вести себя в любой ситуации.

Когда сегодня мне нужно принять важное решение, я часто думаю о том, как бы ты поступил на моем месте. И в этой ситуации выбор всегда бывает абсолютно правильным!

Аркадий Романович, огромное спасибо тебе за то, что ты был, есть и будешь отличным образцом для подражания, лидером нашей семьи и человеком, который делает все для процветания нашего хоккея, работает на благо всей нашей родины.

Желаю тебе всегда оставаться молодым душой, сохранять чемпионский настрой на любые дела и одерживать важные победы! Крепкого тебе здоровья, отличного настроения и удачи во всех начинаниях!» – написал первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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31 комментарий
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Какой Родины то? 🤡🤡🤡
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Спасибо за возможность играть в хоккейный менеджер в реальной жизни
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Я уже переживать начал,с обеда не было новостей о Ротенберге
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Родина! Сегодня Родина там, где задница в тепле и ты лучше меня это знаешь (с)
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Ответ sava k
И на чье благо работает?
Да вроде раньше на Финляндию. А сейчас , пёс их знает! У таких "патриотов" Родина во множественном числе.
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Так это для вашей семьи знаменательный день. Обычных людей это мало волнует.
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Ну это же перебор, зачем эта новость о двух блевотных индивидах?
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Ответ ARoman91
Какой Родины то? 🤡🤡🤡
И на чье благо работает?
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Один председатель правления ФХР , а другой первый вице-президент ФХР. Красиво все делают.
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Какой-то сюр
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Есть хоть один еще тренер в России , который будет поздравлять своего дядю или тетю в телеграмме ? Представил Федорова и Кудашова , как они пишут «Дорогой дядя….» ))) Бггг
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"Когда сегодня мне нужно принять важное решение, я часто думаю о том, как бы ты поступил на моем месте. И в этой ситуации выбор всегда бывает абсолютно правильным!"
Как оскорбил дядю!
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Ответ Геннадий Киселев
Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку.
Здесь скорее петух хвалит петуха
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🤮🤮🤮🤮
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Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку.
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72, потерпим немного 😞
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Ответ ARoman91
Какой Родины то? 🤡🤡🤡
Раз с маленькой буквы,то второй.У финнов так принято..
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Ответ ivan555navi
Русский тот, кто служит России, а не тот кто себе причислил к русским. К сожалению, в нашей Истории было много русских причинивших очень много зла России - от Лжедмитрия, к Власову и до Горбачёва и Ельцина. И было и есть очень много формально не русских, но сделавших Россию великой страной - Екатерина 2, множество военачальников, учёных и других.
Ааа, типичная русофобская риторика от лжеивана. Екатерина, при которой русских закрепостили до предела и по долгам которой платили 100 лет после нее, Военачальники, которые русских укладывали штабелями в угоду царских капризов-твои образцы русских?)) к сожалению, такие как ты и разносят эту чуму про «служение» России, но понятия не имеют о сути и значении основных понятий и процессов на этой территории. Россия для русских, а не наоборот, крепостной ваня
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Спасибо за игрушку, дядя
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Я всегда удивляюсь и не понимаю тех людей , которые на показ другим чужим людям выкладывают на общее обозрение свои поздравления родителей , дядь ,тёть ,детей и так далее ! Сейчас при современной технике можно общаться и поздравлять один на один без всякой показухи своей !
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Ответ ivan555navi
Что, из финнов его уже вычеркнули? Теперь в иудеи записали.
Паспорт гены не меняет
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Ответ ivan555navi
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Ответ ivan555navi
А с чего ты вообще решил что ты русский? У тебя череп измеряли? Нос сравнивали? Взял, нацепил сам на себя бирку "русский" и начал тут другим раздавать бирки финнов, иудеев и т.д. Надо независимой комиссии тебя промерить с ног до головы и тогда сделать вывод - Россия для тебя или всё же для русских.
Ну вот) ты даже не понимаешь кто такой русский и думаешь, что это передается биологически в виде наследственных признаков😂😂 ну о чем с тобой можно после такого спорить?)) ты типичный продукт путинской россии, увы
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Ответ ivan555navi
А с чего ты вообще решил что ты русский? У тебя череп измеряли? Нос сравнивали? Взял, нацепил сам на себя бирку "русский" и начал тут другим раздавать бирки финнов, иудеев и т.д. Надо независимой комиссии тебя промерить с ног до головы и тогда сделать вывод - Россия для тебя или всё же для русских.
Да ты я смотрю оголтелый нацик . В России проживает более 150 коренных народов и народностей .
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Ответ ivan555navi
А с чего ты вообще решил что ты русский? У тебя череп измеряли? Нос сравнивали? Взял, нацепил сам на себя бирку "русский" и начал тут другим раздавать бирки финнов, иудеев и т.д. Надо независимой комиссии тебя промерить с ног до головы и тогда сделать вывод - Россия для тебя или всё же для русских.
У тебя немка-ш*ю** Ангальт-цербтская, убившая русского царя и раздающая богатства своим любовникам-это образец русскости😂 как ты получился такой?))
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Ответ ivan555navi
Machine Head ты для чего мне трусливо пишешь? Изолировался? Ну так сиди и не рыпайся.
Ты никто и звать никак . Твой удел прогибаться всю свою жизнь .
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