Гребенкин о Ротенберге-тренере: «Хороший, грамотный и в меру эмоциональный. На матч со «Звездами и ВХЛ» пришло много болельщиков – хотели победить и победили»

Теги Металлург Мг Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала КХЛ ВХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Никита Гребенкин сборная России U25 Хоккей

Никита Гребенкин охарактеризовал тренера Романа Ротенберга.

Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.

– Хороший матч, много пришло болельщиков, хотели победить и победили.

– Сохранился ли дух соперничества, ведь обе команды, по сути, представляли Россию?

– Сохранился, конечно. Я думаю, для любого спортсмена в каждом матче главное – побеждать.

– Три шайбы были заброшены в начале третьего отрезка. Что-то поменялось в установке игры?

– Тренерский штаб внес коррективы. Сделали акцент на тактике.

– Как относишься к тому, что на Кубке больше нет таких стран, как Финляндия, Чехия?

– Конечно, это плохо, но имеем то, что имеем. Надо пользоваться возможностью поиграть на таком турнире. Рад, что нахожусь здесь.

– Как вам Роман Борисович Ротенберг в качестве главного тренера?

– Хороший, грамотный и в меру эмоциональный, – сказал нападающий сборной «России 25» Никита Гребенкин.

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?

2 комментария
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а где он увидел много болельщиков? или он в vr шлеме играл в нхл-23?
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