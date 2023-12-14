Гребенкин о Ротенберге-тренере: «Хороший, грамотный и в меру эмоциональный. На матч со «Звездами и ВХЛ» пришло много болельщиков – хотели победить и победили»

Никита Гребенкин охарактеризовал тренера Романа Ротенберга.

Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.

– Хороший матч, много пришло болельщиков, хотели победить и победили.

– Сохранился ли дух соперничества, ведь обе команды, по сути, представляли Россию?

– Сохранился, конечно. Я думаю, для любого спортсмена в каждом матче главное – побеждать.

– Три шайбы были заброшены в начале третьего отрезка. Что-то поменялось в установке игры?

– Тренерский штаб внес коррективы. Сделали акцент на тактике.

– Как относишься к тому, что на Кубке больше нет таких стран, как Финляндия, Чехия?

– Конечно, это плохо, но имеем то, что имеем. Надо пользоваться возможностью поиграть на таком турнире. Рад, что нахожусь здесь.

– Как вам Роман Борисович Ротенберг в качестве главного тренера?

– Хороший, грамотный и в меру эмоциональный, – сказал нападающий сборной «России 25» Никита Гребенкин.

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?