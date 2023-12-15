Ротенберг про «Слово пацана» в сборной: «Только настоящие мужики играют в хоккей – трус не играет. Мужская игра, поэтому столько зрителей пришло. Идем в правильном направлении»

Роман Ротенберг заявил, что в хоккей играют настоящие мужики.

Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.

– Думали ли как-то обыграть со сборной «Слово пацана»?

– Давайте обсудим это по окончании турнира. Но всегда надо понимать, что только настоящие мужики играют в хоккей.

Это мужская игра, поэтому столько зрителей, столько журналистов пришло. Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении.

Трус не играет в хоккей – так оно и есть.

Мы увидели это на примере сборной России, поэтому и выиграли, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?