Ротенберг про «Слово пацана» в сборной: «Только настоящие мужики играют в хоккей – трус не играет. Мужская игра, поэтому столько зрителей пришло. Идем в правильном направлении»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что в хоккей играют настоящие мужики.

Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.

– Думали ли как-то обыграть со сборной «Слово пацана»?

– Давайте обсудим это по окончании турнира. Но всегда надо понимать, что только настоящие мужики играют в хоккей.

Это мужская игра, поэтому столько зрителей, столько журналистов пришло. Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении.

Трус не играет в хоккей – так оно и есть.

Мы увидели это на примере сборной России, поэтому и выиграли, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?

16 комментариев
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Феерический чушпан
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чушпан ты Рома
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Финско-британский чушпан отшит от пацанов
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Какой позор творится в России)))
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Ответ Unnamed80
Феерический чушпан
Сказочный чушпан. Зачем его из больницы выпустили?
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Господи🙏,да где мы так нагрешили,что ты нам прислал такого чушпана
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Аншлаг конечно был: атмосфера на трибуна просто топ. Волны, скандирования, весь стадион как арена гладиаторских боев кипел. Такого на наших аренах давненько не было. Поддержка сборной все российская!
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Эээ
сколько пришло?...
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Реальный конкурент Петросяну.
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Когда Бышовец говорил про предел человеческой мерзости, он явно чего-то не знал
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У кого вы выиграли??? У пацанов из вхл??? Тут уже просто частный случай, космический отрыв от реальности.
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Даже на чушпана не тянет. Чепушило он.
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Не знаем куда идти, но мы на своём пути…
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Это был вопрос ради вопроса???
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Да уж, идёт по пути, на котором нет никого, ни спереди, ни сзади))
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Я не верю, что можно быть настолько тупым при его статусе и бабках.
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