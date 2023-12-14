Макмайкл о безголевой серии Овечкина: «Не стоит сбрасывать его со счетов. Как только он забросит шайбу, может начаться отрезок из 10 игр, в которых он будет забивать»
Коннор Макмайкл высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.
В 25 играх текущего сезона на счету Александра Овечкина 16 (5+11) очков.
«Как только он забросит шайбу в ворота, может начаться отрезок из 10 игр, в которых он будет просто забивать и забивать.
Никогда не стоит сбрасывать его со счетов, я не думаю, что делать это было бы разумной идеей», – сказал нападающий «Вашингтона» Коннор Макмайкл.