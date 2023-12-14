Михайлов о безголевой серии Овечкина: «Это связано с психологией. Играет-то он хорошо, бросает, но шайба пока не идет. Уверен, он найдет путь исправить ситуацию»

Борис Михайлов высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь (894).

В 25 играх текущего сезона на счету 16 (5+11) очков.

«Думаю, что это связано с психологией. Играет-то он хорошо, бросает по воротам, но шайба пока не идет. Но я уверен, что он найдет путь исправить ситуацию, и как только он прервет серию, то вновь станет регулярно забивать.

Такое со всеми бывает. Чем меньше журналисты на это будут обращать внимания, тем быстрее он забьет. Я желаю ему, чтобы он побыстрее отбросил все лишние мысли и начал забивать. Догонит ли он Гретцки? Я уверен в этом», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.