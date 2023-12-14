Даниил Гутик: «На Владивостоке положительно сказалось, что «Адмирал» неплохо выступил в прошлом сезоне. Ажиотаж поднялся в плане хоккея, болельщиков стало больше»

Даниил Гутик высказался об игре «Адмирала» в сезоне-2023/24.

– В прошлом сезоне «Адмирал» прошел во второй раунд. Что-то изменилось в регионе в плане хоккея после этого?

– Ажиотаж поднялся в городе в плане хоккея. Стало болельщиков больше. Думаю, положительно сказалось на городе, что команда неплохо выступила в прошлом сезоне.

– Стали ли более узнаваемыми во Владивостоке игроки, бренд клуба?

– Не скажу, что лично у меня очень большая узнаваемость. Но бывает, что люди подходят, здороваются. Спрашивают, когда будем выигрывать (смеется).

– Перед началом сезона не было окрыленности от успеха прошлого года, которую прибил старт регулярки?

– Старт у нас не задался. Не знаю, с чем это связно. Не думаю, что это из-за того, что прошлый сезон хорошо провели. Просто где-то нам не фартило, не везло.

Какие-то матчи сами отдали. Вроде вели в счете с комфортным преимуществом, и в итоге проигрывали встречи. Сейчас будем пытаться наверстать упущенное, чтобы побороться за путевку в плей-офф.

– Что с буллитами в этом сезоне?

– В серии буллитов вообще не идет. Может быть, где-то не хватает концентрации в концовке. Пытаемся это изменить и перебороть.

– Модель игры «Адмирала» по сравнению с прошлым сезоном изменилась?

– Поменялись какие-то детали. Но все основное осталось с прошлого сезона.

– Какие цели у «Адмирала» на остаток сезона?

– Мы продолжаем гонку за место в плей-офф. Верим, что попадем в игры на выбывание. С таким настроем будем выходить после паузы, – сказал форвард «Адмирала» Даниил Гутик.