Алистров выиграл конкурс забегов на скорость на Матче Звезд КХЛ. Он пробежал круг за 14,115 секунды
Владимир Алистров выиграл конкурс забегов на скорость на Матче Звезд КХЛ.
В Санкт-Петербурге проходит мастер-шоу в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.
В конкурсе «Круг на скорость» одержал победу Владимир Алистров (СКА, дивизион Боброва). Он пробежал круг за 14,115 секунды.
Дивизион Чернышева представлял Даниил Гутик («Адмирал», 14,331 секунды), дивизион Тарасова – Ярослав Лихачев («Локомотив», 14,434 секунды), дивизион Харламова – Семен Дер-Аргучинцев («Трактор», 14,764 секунды).