Алистров выиграл конкурс забегов на скорость на Матче Звезд КХЛ. Он пробежал круг за 14,115 секунды

Владимир Алистров выиграл конкурс забегов на скорость на Матче Звезд КХЛ.

В Санкт-Петербурге проходит мастер-шоу в рамках Фонбет Матча звезд .

В конкурсе «Круг на скорость» одержал победу ( , дивизион Боброва). Он пробежал круг за 14,115 секунды.

Дивизион Чернышева представлял (« », 14,331 секунды), дивизион Тарасова – Ярослав Лихачев («Локомотив», 14,434 секунды), дивизион Харламова – Семен Дер-Аргучинцев («Трактор», 14,764 секунды).