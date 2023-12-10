Алистров выиграл конкурс забегов на скорость на Матче Звезд КХЛ. Он пробежал круг за 14,115 секунды

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Владимир Алистров выиграл конкурс забегов на скорость на Матче Звезд КХЛ.

В Санкт-Петербурге проходит мастер-шоу в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.

В конкурсе «Круг на скорость» одержал победу Владимир Алистров (СКА, дивизион Боброва). Он пробежал круг за 14,115 секунды.

Дивизион Чернышева представлял Даниил ГутикАдмирал», 14,331 секунды), дивизион Тарасова – Ярослав Лихачев («Локомотив», 14,434 секунды), дивизион Харламова – Семен Дер-Аргучинцев («Трактор», 14,764 секунды).

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