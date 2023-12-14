Губерниев о «СКА-Арене»: «Прекрасный стадион, самый вместительный в мире, замечательный. Только положительные впечатления»

Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от новой арены СКА.

«СКА-Арена» в Санкт-Петербурге вмещает 21,5 тысячи зрителей. На арене ранее прошел Матч звезд .

– Какое впечатление оставила у вас « »?

– Прекрасный стадион, самый вместительный в мире, замечательный, только самые положительные впечатления.

– Насколько комфортно вам было смотреть хоккей? Хороший обзор?

– Да, все нормально, прекрасно. Я, конечно, горюю, что СКК снесли, но понимаю, что надо тем не менее двигаться вперед, строить новые арены и так далее.

– Были разные мнения по поводу куба на арене. Как он вам?

– У меня он не вызвал никаких неудобств, – сказал комментатор .