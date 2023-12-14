Губерниев о «СКА-Арене»: «Прекрасный стадион, самый вместительный в мире, замечательный. Только положительные впечатления»

Теги СКА Дмитрий Губерниев КХЛ СКА-Арена Хоккей

Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от новой арены СКА.

«СКА-Арена» в Санкт-Петербурге вмещает 21,5 тысячи зрителей. На арене ранее прошел Матч звезд КХЛ.

– Какое впечатление оставила у вас «СКА-Арена»? 

– Прекрасный стадион, самый вместительный в мире, замечательный, только самые положительные впечатления.  

– Насколько комфортно вам было смотреть хоккей? Хороший обзор?  

– Да, все нормально, прекрасно. Я, конечно, горюю, что СКК снесли, но понимаю, что надо тем не менее двигаться вперед, строить новые арены и так далее.  

– Были разные мнения по поводу куба на арене. Как он вам? 

– У меня он не вызвал никаких неудобств, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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