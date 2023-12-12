Медведев о «СКА-Арене»: «Думаем о том, чтобы на плей-офф туда переехать. Будем разговаривать – могут ли они выполнить все наши условия, требования»

Александр Медведев заявил, что СКА думает о переезде на «СКА-Арену» на плей-офф.

В сезоне-2023/24 СКА выступает в Ледовом дворце. В Санкт-Петербурге ранее открылась «СКА-Арена» вместимостью 21500 зрителей.

– В городе открылась « », на ней уже провели Матч звезд . Что можете об этом сказать?

– На арене провели не только тестовый студенческий матч, но два выходных на Матче звезд КХЛ. Мы всерьез думаем о том, чтобы на плей-офф туда переехать.

– Вы серьезно или шутите?

– Да, серьезно. Какие шутки? Будем разговаривать со «СКА-Ареной» – могут ли они выполнить все наши условия, требования.

– А какие требования? Что нужно улучшить в этой арене?

– Главное, чтобы для команды были максимально комфортные условия.

– В следующем сезоне СКА точно там сыграет?

– В следующем сезоне точно, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.