Медведев о «СКА-Арене»: «Думаем о том, чтобы на плей-офф туда переехать. Будем разговаривать – могут ли они выполнить все наши условия, требования»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ СКА-Арена Хоккей

Александр Медведев заявил, что СКА думает о переезде на «СКА-Арену» на плей-офф.

В сезоне-2023/24 СКА выступает в Ледовом дворце. В Санкт-Петербурге ранее открылась «СКА-Арена» вместимостью 21500 зрителей.

– В городе открылась «СКА-Арена», на ней уже провели Матч звезд КХЛ. Что можете об этом сказать?

– На арене провели не только тестовый студенческий матч, но два выходных на Матче звезд КХЛ. Мы всерьез думаем о том, чтобы на плей-офф туда переехать.

– Вы серьезно или шутите?

– Да, серьезно. Какие шутки? Будем разговаривать со «СКА-Ареной» – могут ли они выполнить все наши условия, требования.

– А какие требования? Что нужно улучшить в этой арене?

– Главное, чтобы для команды были максимально комфортные условия.

– В следующем сезоне СКА точно там сыграет?

– В следующем сезоне точно, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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3 комментария
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То есть вы думаете, что примета на плей-офф не распространяется?
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Ответ Диванный Хоккебол 1
То есть вы думаете, что примета на плей-офф не распространяется?
Так причем тут примета и ска?) Они в том году арену не меняли, а до кубка было как всегда далеко.
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