Медведев о «СКА-Арене»: «Думаем о том, чтобы на плей-офф туда переехать. Будем разговаривать – могут ли они выполнить все наши условия, требования»
Александр Медведев заявил, что СКА думает о переезде на «СКА-Арену» на плей-офф.
В сезоне-2023/24 СКА выступает в Ледовом дворце. В Санкт-Петербурге ранее открылась «СКА-Арена» вместимостью 21500 зрителей.
– В городе открылась «СКА-Арена», на ней уже провели Матч звезд КХЛ. Что можете об этом сказать?
– На арене провели не только тестовый студенческий матч, но два выходных на Матче звезд КХЛ. Мы всерьез думаем о том, чтобы на плей-офф туда переехать.
– Вы серьезно или шутите?
– Да, серьезно. Какие шутки? Будем разговаривать со «СКА-Ареной» – могут ли они выполнить все наши условия, требования.
– А какие требования? Что нужно улучшить в этой арене?
– Главное, чтобы для команды были максимально комфортные условия.
– В следующем сезоне СКА точно там сыграет?
– В следующем сезоне точно, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.