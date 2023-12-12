Роман Ротенберг высказался о возможном переезде СКА на «СКА-Арену» на плей-офф.

В сезоне-2023/24 СКА выступает в Ледовом дворце. В Санкт-Петербурге ранее открылась «СКА-Арена» вместимостью 21500 зрителей.

Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что клуб думает о переезде на «СКА-Арену» на плей-офф.

– Как вы относитесь к тому, что СКА на плей-офф может переехать на «СКА-Арену»? Об этом только что сказал председатель совета директоров клуба Александр Медведев.

– Мы этот вопрос еще не обсуждали. Здесь надо прорабатывать все детали. В моем понимании – мы играем плей-офф в Ледовом дворце. Потому что здесь все родное, это наше преимущество домашнего льда. Чтобы побеждать, нам нужно иметь свою площадку.

Это надо с начала сезона заезжать, проводить предсезонные сборы и турниры. Здесь, в Ледовом, каждый миллиметр льда – свой. Для того мы работу здесь проводим. Тут атмосфера наша, и на новой арене надо начинать играть с начала сезона.

Есть же такая практика – и омский «Авангард», и новосибирская «Сибирь», и все другие команды переезжали с начала сезона. И тогда спокойно освоиться на новой арене. Так будет, если это решит начальство.

– Но у вас в СКА это обсуждается?

– Мы все обсуждаем всегда. Но Ледовый дворец – наша домашняя площадка. Тут все прекрасно. Годами проводится работа, чтобы здесь мы имели свое домашнее преимущество. Вы сами видите по нашим результатам.

Например, в прошлом году мы установили рекорд по домашним победам. Такого не было никогда за всю историю СКА.

И в этом сезоне тоже к этому идем, выдавая победную серию. Так что нужно все изучать детально, это очень важно. Не надо шарахаться из стороны в сторону. Резкие движения точно не нужны. Надо все проанализировать, взвесить, а потом принять решение, – сказал главный тренер СКА .