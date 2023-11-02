Генменеджер «Трактора» о Тертышном: «Если будет выгодный обмен – рассмотрим. Никите нужно добавлять. Хотелось бы, чтобы он больше атаковал, а не искал лишний пас»

Генменеджер «Трактора» высказался о возможном обмене Никиты Тертышного.

– не всегда попадал в состав команды. Действительно рассматривали вариант с его обменом?

– Если будет какой-то выгодный обмен, то мы его рассмотрим. Пока такого предложения не было.

Никита тренируется, готовится к матчам, и ему нужно добавлять. Он получал много игрового времени, играл в большинстве, но КПД пока не самый высокий, хотя в матче с «Куньлунем» он забросил важную шайбу.

– В чем проблема в его игре?

– Он играет по периметру, на чистых шайбах, и хотелось бы, чтобы он больше атаковал, а не искал лишний пас, который ни к чему не приводит.

И это касается не только Никиты, но и других игроков команды. Форвард должен быть немного эгоистом, несмотря на то, что у нас командный вид спорта. Хочется, чтобы нападающие «Трактора» перестали искать лишний пас и были нацелены на ворота, – сказал генеральный менеджер « » .