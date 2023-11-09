Алексей Заварухин: «Тертышный должен сам себя реанимировать. Он игрок «Трактора», никуда не собирается»

Алексей Заварухин высказался об игре Никиты Тертышного.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 4 (2+2) очка в 17 играх.

– Есть ли у вас решение проблемы Тертышного?

– С Никитой мы разговариваем на эту тему, он все прекрасно понимает. Он игрок «Трактора», никуда не собирается.

– Вы его реанимируете до состояния позапрошлого года?

– Он должен сам себя реанимировать. Когда произошла отставка [Анвара Гатиятулина], мы много давали ему игрового времени, выпускали в большинстве. Мы прекрасно понимаем, что резко такая результативность не вернется. Потом дали ему отдохнуть. Сейчас он снова доказывает, набирает очки.

У нас равные тройки, мы всем доверяем. В большинстве выходят ребята из третьего и четвертого звеньев, мало где такое встретишь. Каждый понимает свой функционал, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.