Алексей Заварухин: «Тертышный должен сам себя реанимировать. Он игрок «Трактора», никуда не собирается»

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Спорт-Экспресс Никита Тертышный Хоккей

Алексей Заварухин высказался об игре Никиты Тертышного.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 4 (2+2) очка в 17 играх.

– Есть ли у вас решение проблемы Тертышного?

– С Никитой мы разговариваем на эту тему, он все прекрасно понимает. Он игрок «Трактора», никуда не собирается.

– Вы его реанимируете до состояния позапрошлого года?

– Он должен сам себя реанимировать. Когда произошла отставка [Анвара Гатиятулина], мы много давали ему игрового времени, выпускали в большинстве. Мы прекрасно понимаем, что резко такая результативность не вернется. Потом дали ему отдохнуть. Сейчас он снова доказывает, набирает очки.

У нас равные тройки, мы всем доверяем. В большинстве выходят ребята из третьего и четвертого звеньев, мало где такое встретишь. Каждый понимает свой функционал, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey2517
Что Никита старается видно,все будет ок !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий